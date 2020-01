Manželským párom zo šou Svadba na prvý pohľad Markíza zalepila ústa: Tvrdé podmienky!

Prísny zákaz hovoriť?! Markíza odštartovala novú televíznu sezónu kontroverznou šou Svadba na prvý pohľad, kde skupina odborníkov páruje ľudí na základe vedeckých poznatkov a výskumov.

Vybrané páry, ktoré sa sobášia v prítomnosti svojich rodín, tak robia bez toho, aby sa pred sobášom čo i len videli, či prehodili pár slov. Napriek tomu, že sa na túto šou pozerajú diváci v niektorých momentoch neveriacky, súťažiaci svoje rozhodnutie vôbec neľutujú. Ako sa však vzťahy medzi mladomanželmi po sobáši ďalej vyvíjajú, sa zdá byť veľké tabu. Markíza si totiž svoje tváre poriadne poistila pre prípad, že by si chceli pustiť ústa na špacír. Na tváre z tejto šou tak číhajú poriadne tvrdé podmienky!

Reality show Svadba na prvý pohľad dáva dokopy slobodných ľudí, ktorí hľadajú svoju životnú lásku. Keďže sa im to nepodarilo bežnou cestou, skúšajú im pomôcť odborníci v šou na základe rôznych vedeckých výskumov. Už dnes sa na obrazovke predstaví tretí pár, keď k Stanovi s Gabikou a k Ľubošovi a Júlii pribudne aj Ivan s Luciou. Rovnako ako ich predchodcovia aj oni absolvujú dva týždne predsvadobných príprav, počas ktorých sú na všetko sami a čakajú len na chvíľu, keď si so svojou „vyvolenou“ polovičkou povedia pred oltárom áno.

Bežný divák sa však na celú scénu pozerá len s otvorenými ústami a neveriacky pozerá na páriky, ktoré sa na dôležitý krok odhodlali naozaj netradičnou cestou. Aby toho nebolo málo, vynorili sa aj otázky, kde sa ľudia pýtajú, či ide o skutočný obrad a reálne manželstvo. Ako informoval Nový Čas, sobášiaci by mal spĺňať určité náležitosti, ktoré sú pri sobášení nevyhnutné, v prípade tejto šou nie sú však, ako sa zdá, všetky potrebné náležitosti s kostolným poriadkom.

Nie je už tajomstvom, že časti, ktoré momentálne bežia na televíznej obrazovke, už datujú nejaký ten čas a hrdličky majú všetko za sebou. So šou sú však podľa informácií Nového Času spojení aj naďalej, a to podpísanou zmluvou. Fakt je ten, že televízia si mala svojich súťažiacich poistiť pre prípad, že by chceli verejnosť informovať o detailoch šou, ktorej boli súčasťou.

Tvrdé sankcie

Nielenže všetci súťažiaci, napriek tomu, že už majú dávno po šou, držia jazyk za zubami, ale prázdnotou zívajú aj ich kontá na sociálnych sieťach, kde by ste nejaké aktuálne dianie z ich života hľadali márne. Dôvodom môžu byť práve drsné zmluvy, ktoré im dala Markíza podpísať. Ako sme sa dozvedeli, v prípade, že by bol niekto viac výrečný ako treba, televízia by mu mohla napariť pokutu, z ktorej by sa len málokomu nezatočila hlava.

„Pokuta za porušenie niekoľkých zmluvných bodov je minimálne 11-tisíc eur,“ dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja z televízie. Niet teda divu, že si doterajší účastníci šou - Stano s Gabikou, Ľubo s Júliou či Ivan s Luciou - dávajú poriadny pozor na jazyk. Všetkých by to totiž mohlo stáť pekný balík peňazí. V prípade Markízy však nejde o ojedinelý krok. Rovnako drsné zmluvy majú pripravené aj pre súťažiacich z iných reality show, kde sa v minulosti rozdali pokuty aj vyššie ako 20-tisíc eur!

Kto už zaplatil pokutu

Nikola Komorová (28)

Účastníčka reality show mala dostať nie jednu, ale hneď dve mastné pokuty v hodnote 20-tisíc eur, dohromady 40-tisíc eur. Raz to bolo za to, že hovorila o zákulisí šou v rádiu a druhýkrát, keď účinkovala v relácii inej televízie, čo mala podľa zmluvy zakázané.

Lenka Horníková (21)

Ďalšia účastníčka reality show, ktorá si útekom zo šou zavarila na pokutu 15-tisíc eur.

Ďaľší účastníci šou zo statkárskeho prostredia

Súťažiaci dostali hromadné sankcie, keď sa vybrali do blízkej dediny, kde oslavovali s vyradenými kamarátmi. Za svoj exces zinkasovali 15-tisícové pokuty.