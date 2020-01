Rozchod s milencom: Evelyn a producent Farmy Polakovič už netvoria pár, komička prezradila dôvod

Dlho im to nevydržalo! Komička a moderátorka Eva Evelyn Kramerová (29) je opäť single ženou. Len v septembri vyplával na povrch jej vzťah s producentom reality šou Farma Matúšom Polakovičom (36) a už je tejto láske koniec.

Evelyn Novému Času otvorene prezradila, čo stojí za rozchodom, ako aj to, že toto obdobie pre ňu rozhodne nebolo jednoduché. Kedy si povedali dnes už exfrajeri definitívne zbohom?! Evelyn a jej bývalá láska Polakovič tvorili pár približne pol roka. Nedávno však prišlo rozhodnutie – ísť od seba. „Rozišli sme sa prvého decembra,“ priznala Novému Času komička, ktorá túto nie príliš príjemnú novinku v živote nebrala na ľahkú váhu a prišli aj dni, keď jej bolo do plaču. „Nebolo to ľahké, predsa len pred sviatkami je človek ešte senzitívnejší na zmeny, ktoré so sebou prinesú takmer vždy aj smútok a ľútosť,“ hovorí otvorene Kramerová. Dvojicu spojila práca.

Evelyn totiž začala moderovať markizácku reality šou Farma a práve Polakovič je producentom tejto relácie. Ak by si však niekto myslel, že za rozchodom je tretia osoba, mýlil by sa. Eva má na to vlastné vysvetlenie. „Bola to vzájomná dohoda. Myslím, že obaja si chceme udržať čo najlepší vzťah, či už pracovný alebo osobný. Každopádne, do nového roka som chcela ísť už bez záťaže... Všetko je tak, ako má byť. Obaja si želáme pre seba to najlepšie a máme dobrý vzťah,“ dodala na záver Evelyn. Sama si totiž uvedomuje, že ak by boli na nože, spolupráca na prípadnom pokračovaní Farmy by bola na bode mrazu.

V láske sa jej nedarí Otvoriť galériu Ešte v októbri sa Eva pochválila záberom, na ktorom jej Matúš pripravoval večeru. Zdroj: instagram

Evelyn je tak opäť slobodnou ženou. Vlani v januári všetkých zaskočila správa, že je už pol roka single. S predošlým partnerom Petrom si povedali zbohom, no šesť mesiacov o ich rozchode nikto netušil. Ich päťročný vzťah skončil, no Eve osud priniesol o pár mesiacov neskôr práve producenta z Markízy. Ani tento vzťah jej však nevydržal a do nového roka vstúpila s čistým štítom a bez záväzkov.