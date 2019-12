Exfarmárka Lula po rokoch verejne priznala nechutné klamstvo: Bolo mi zo seba zle!

Lula Gachulincová je známa vďaka učasti v 8. sérii markizáckej reality šou Farma, kde sa dokonca zoznámila so svojím bývalým partnerom Dávidom Buškom.

Farmársku romancu sledovala mnoho ľudí a po skončení reality šou sa dvojica snažila vyťažiť čo najviac zo svojej rýchlokvasenej slávy. Dva a pol roka po účasti v reality šou Lula bez obalu priznala, že sa podieľala na klamstve ľudí!

S expriateľom Dávidom zverejnili v júni 2017 príspevky, v ktorých prezentujú zázračné chudnutie vďaka detoxu, ktorý samozrejme nie je zadarmo. Súčasťou instagramových postov boli fotky "pred" a "po", respektíve, tak ich dvojica prezentovala.

Dnes je z Luly instagramová influencerka, ktorú sleduje 80-tisíc ľudí. Pred pár dňami dostala otázku, ktoré produkty odporúča a ktoré naopak nie. Medzi tými v nemilosťami sa ocitli aj výrobky firmy, ktorú kedysi propagovala. Bez obalu priznala, že celé zázračné chudnutie bolo podvod.

,,Fotky pred a po sú fotené v ten istý deň, tá pani mi brucho dokonca zretušovala, aby vyzeralo väčšie,“ povedala v krátkom príbehu Lula. ,,Mám tú istú podprsenku, ten istý mejkap, len sa tu neusmievam a tu (na druhej fotke, pozn. red.) som sa mala usmievať v inom prostredí a stiahnuť brucho,“ šokuje exfarmárka.

,,Dala som sa na to nahovoriť, že zarobím kopec peňazí a po dvoch týždňoch, keď mi písali mamičky na materskej, či mi môžu peniažky poslať neskôr, lebo teraz nemajú a chcú sa dostať do formy, tak mi prišlo zo seba zle a prestala som to robiť,“ priznala Lula.