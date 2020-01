Opitý inšpektor Finančnej správy nabúral a odmietol fúkať: Neuveriteľné, čím sa oháňal pred súdom!

Doktor práv sa nevykrútil! Inšpektor Finančnej správy Peter Tupta (44) odmietol fúkať po tom, ako pred jedným podnikom v Košiciach ešte minulý rok na začiatku decembra spôsobil kolíziu s iným autom.

Sám síce tvrdil, že auto nešoféroval, ale svedok-taxikár a vtedy privolaný policajt mali iný názor. Tvrdia, že colník sa potácal a cítili z neho alkohol. A hoci od skutku uplynul už viac ako mesiac, vysokopostavený colník sa postavil pred sudcu až túto stredu. Proti rozhodnutiu sudcu sa však odvolal.

Peter Tupta (44) nechcel zobrať do úvahy, že ho zachytila aj priemyselná kamera. „Je to nezákonne získané svedectvo,“ namietal na súde obžalovaný. Z videa, ktoré Novému Času zaslal čitateľ, vidno, ako muž v tmavej bunde vychádza z podniku a ide k červenému Peugeotu 206, pričom sa potáca. Svoje auto po chvíľke naštartuje a pri dlhšie trvajúcom cúvaní narazí do taxíka.

„Ja som nešoféroval, a nie je pravda, že by som sa odmietol podrobiť dychovej skúške. Policajt ma však nepoučil a nepredložil mi platný certifikát o prístroji,“ tvrdil Tupta, ktorý podľa súdu vlani 13. decembra spôsobil v Košiciach na parkovisku kolíziu s taxíkom, potom sa spustil kolotoč vyšetrovania a dokazovania. Colník bol dokonca zadržaný v cele. Ale to, že si poriadne zavaril, si nechcel pripustiť ani na súde, kde dookola uvádzal rôzne pripomienky. Sudca ich však vo väčšine prípadov zmietol zo stola.

„Som nevinný,“ vyhlásil Tupta, no verdikt súdu bol jasný - dopustil sa trestného činu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky, za ktorý dostal peňažný trest 500 € a ročný zákaz šoférovania. V prípade neuhradenia sankcie by Tupta išiel na 2 mesiace do basy. Rozsudok nie je právoplatný, lebo Tupta sa odvolal. Ako štátny zamestnanec bude zrejme mať problém aj v práci. O reakciu sme požiadali aj vedenie Finančnej správy. "Na finančnej správe pracuje vyše 9 000 ľudí. Každé individuálne zlyhanie nás veľmi mrzí a v žiadnom prípade ho netolerujeme. O prípade príslušníka finančnej správy, ktorý v jeden decembrový piatok vo večerných hodinách viedol osobné motorové vozidlo, pričom pri cúvaní narazil do iného vozidla a odmietol sa podrobiť dychovej skúške a lekárskemu vyšetreniu odberom krvi pre zistenie vplyvu návykovej látky, vieme. Informoval nás o tom. Disponujeme aj informáciou o v tomto čase zatiaľ neprávoplatnom trestnom rozkaze voči nemu. Sme presvedčení, že príslušník finančnej správy je príslušníkom finančnej správy 24 hodín denne, preto takéto konanie, hoci spôsobené mimo pracovných hodín a mimo služby, jednoznačne odsudzujeme. Môžeme ubezpečiť, že v takýchto prípadoch vždy konáme veľmi striktne a okamžite v prípade právoplatnosti trestného rozkazu (rozhodnutia súdu) je príslušník finančnej správy prepustený. Porušovanie predpisov či akékoľvek iné snahy obchádzania zákona sú neakceptovateľné," uviedla hovorkyňa Finačnej správy SR Ivana Skokanová.