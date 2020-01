Vodu káže, víno pije: Politik varoval pred alkoholom za volantom, sám nafúkal

Politik amerického štátu New York čelí tlaku na odstúpenie z funkcie, keď bol pristihnutý pri konaní v podnapitom stave len pár dní po tom, čo v tlači zverejnil článok, kde varoval pred alkoholom za volantom.

Šéf republikánov v parlamente štátu New York Brian Kolb bol zadržaný, keď so svojím vozidlom havaroval na Nový rok.

Kolb so svojím vozidlom zišiel do priekopy neďaleko svojho domu pri meste Rochester. Privolaní policajti zistili, že obsah alkoholu v jeho krvi presahuje limit osem desatín promile prípustný v štáte New York. Politik bol uväznený, jeho kolegovia ho chcú zbaviť funkcie.

"Bola to desivá chyba úsudku," komentoval Kolb svoj prečin. "Urobil som zlé rozhodnutie, pred ktorým som ostatných varoval," dodal. Počas Vianoc Kolb v miestnom periodiku Daily Messenger napísal stĺpček, v ktorom vyzýval spoluobčanov, aby alkohol konzumovali umiernene, pretože "k tragédii môže viesť len jedno zlé rozhodnutie".