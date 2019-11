Karol († 22) zahynul po náraze do stromu: Dal posledné zbohom láske a zomrel

Na východe Slovenska prišlo na Dušičky k búračke s hroznými následkami. Kamaráti Karol († 22) a Roland (24) sa spoločne viezli od Mokraniec smerom na Buzicu (okr. Košice-okolie).

Roland, ktorý mal škodovku šoférovať, podľa polície zrejme na mokrej vozovke nezvládol riadenie a prešiel do protismeru. Nasledoval prudký náraz do stromu, ktorý Karolovi na strane spolujazdca nedal absolútne žiadnu šancu prežiť. Policajti dali následne vodičovi fúkať a ostali zhrození... Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V Rolandovom aute boli v čase nehody našťastie len oni dvaja. „Predtým však Karol stihol odviezť svoju priateľku Katku domov a až potom išiel po Rolanda, ktorému patrilo auto. Neskôr už šoféroval Roland a viac neviem,“ smúti otec nevinnej obete nehody pred Buzicou (okr. Košice-okolie), tiež Karol (55).

Ako povedal Novému Času, syn sa tešil z trvalej práce, mal rád autá a tomuto remeslu sa aj vyučil. „Neviem, kde sa v noci vybrali, zrejme po nejaké náhradné diely do auta. Ale je to hrozné. Karol, odišiel si veľmi skoro!“ povedala so smútkom v hlase hlava rodiny z Drienovca, kde teraz chystajú pohreb. Jeho zdrvená manželka nedokázala povedať ani slovo, celá ich rodina prežíva obrovský zármutok.

Nočnú tragédiu riešia muži zákona. „K nehode došlo pred polnocou zo soboty na nedeľu na úseku cesty od Mokraniec smerom na Buzicu. Podľa doterajších zistení vodič po prejdení pravotočivej zákruty pravdepodobne nezvládol na mokrej vozovke riadenie vozidla Škoda Octavia a v šmyku prešiel vozidlom do protismeru. Potom narazil do stromu, v ktorom vozidlo ostalo zakliesnené,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Potvrdila, že vodič sa zranil len ľahko, no spolujazdec utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. „Vodičovi bolo zistené 0,92 promile alkoholu a opakovaná dychová skúška mala stúpajúcu tendenciu. Polícia začala stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Presná príčina nehody, jej bližšie okolnosti, ale i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala hovorkyňa. Rolanda, ktorý je elektrikárom, Nový Čas nezastihol.