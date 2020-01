Nekončí to len pri pneumatikách: 8 vecí, ktoré s autom v zime určite nerobte

To, že bez zimných pneumatík by ste nemali ani len pomyslieť na jazdu počas zimných mesiacov, vie asi každý.

Rovnako aj to, že v zhoršených podmienkách treba šoférovať oveľa opatrnejšie a zľadovatené cesty sú nebezpečnejšie. No stále sú tu zlozvyky, ktoré si vodiči často neuvedomujú. Prinášame vám tie, ktoré súvisia so zimou.

1. Horúca voda ako rozmrazovač

Ak rozmrazíte čelné sklo horúcou alebo vlažnou vodou, riskujete prasknutie skla. Rôzne mikrotrhliny sa v dôsledku extrémnych rozdielov v teplote začnú šíriť a napätie v skle vzrastie niekoľkonásobne. Výsledkom bude prasknuté sklo.

2. Vysoké otáčky, krátke trasy

V zime trvá dlhšie, kým ložiská a mazané povrchy dosiahnu optimálnu teplotu. Kým nie sú dosť zásobované olejom, opotrebenie je vysoké. Neustále krátke cesty motoru veľmi škodia. Aj vysoké otáčky ho počas chodu za studena poškodzujú.

3. Nenatrieť gumené tesnenie

Ak zabudnete chrániť gumové tesnenia na dverách a oknách, primrznú. Na ochranu je najlepší silikónový, alebo ak nemáte nič iné poruke, tak stačí aj jelení loj, ktorý už nepoužívate na pery. Tento úkon je dôležitý, najmä ak máte staršie auto.

4. Zabudnúť dôkladne očistiť auto

Auto a soľ sa nemajú radi. Aby ste predišli zbytočnému pôsobeniu soli na podvozok a karosériu, mali by ste auto čo najčastejšie umývať. Každý, kto na to použije autoumyváreň, by mal vykonať aj tlakové predumytie auta. Dôležité je preto, lebo na laku sa vytvorila špina a soľ, ktorá zanáša vrstvu farby, ak sa pred použitím predumytia neodstráni prúdom vody, pôsobí na lak ako šmirgeľ.