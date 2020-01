Výpoveď Tótha na súde: Pýtal sa ho Kočner na tieto zábery?! Na fotkách z Chorvátska je známa advokátka z kauzy Čistý deň

Ostré vyjadrenia na súde zatienila pasáž o týždňovej dovolenke.

Bývalý siskár a dôverník Mariána Kočnera (56) Peter Tóth (49) sa nečakane postavil proti svojmu dlhoročnému parťákovi a označil ho za objednávateľa popravy Jána Kuciaka († 27). V jeho výpovedi pred súdom však Kočner zdá sa našiel miesto, ktoré podľa neho Tótha ako svedka poriadne znedôveryhodňuje. Obaja sa totiž v roku 2017 zúčastnili dovolenky na jachte v Chorvátsku, kde mal práve Kočner spomenúť možnú vraždu novinára. Tóth si však nevedel spomenúť na to, kto tam s nimi bol. Nový Čas získal zábery, na ktorých si okrem Kočnerovcov či Tóthovej manželky užíva plavbu loďou aj Zuzana Tománková z Čistého dňa. Pýtal sa Kočner práve na tieto zábery?

Prvý týždeň ostro sledovaného procesu priniesol priznanie strelca Miroslava Marčeka aj podrobnú výpoveď o tom, ako k vražde došlo, od Zoltána Andruskóa. Veľkú pozornosť si vyslúžil aj Tóth. Ten najskôr spontánne rozprával o tom, že Kočnera so Zsuzsovou považuje za objednávateľov popravy: „Nemám najmenšiu pochybnosť o tom, že títo dvaja ľudia zosnovali a pripravili vraždu Jána Kuciaka.“ Tóth bol organizátorom sledovacieho komanda, ktoré malo fotiť a získavať informácie o novinároch. „Zákazku“ na sledovanie Kuciaka zadal Kočner na jeseň 2017, pár mesiacov pred vraždou.

Luxusná dovolenka

Ešte skôr v lete v roku 2017 pritom spoločne trávili dovolenku v Chorvátsku na jachte. „Nebolo zvykom, že sme s Kočnerom trávili dovolenky, bolo to prvé pozvanie na spoločnú dovolenku, aby sme spolu s manželkou na jeho lodi strávili týždeň v Chorvátsku,“ začal rozprávať Tóth. Práve na tomto pobyte sa podľa jeho výpovede Kočner vyjadril o vražde novinárov. „Najčastejšie som ho počul rozprávať o Kuciakovi v lete 2017 v Chorvátsku na tej jachte. Veľmi často tam kritizoval prácu novinárov, špeciálne Jána Kuciaka. Že je to obyčajný trtko, j*blina, j*bnutý k*kot, takéto výrazové prostriedky, boli to nenávistné vyjadrenia,“ objasňoval Kočnerovo zmýšľanie Tóth. Podľa neho bolo z Kočnerových slov cítiť nenávisť. Nepáčilo sa mu, že Kuciak sa venuje práve jemu, a nie ostatným podnikateľom, ktorí na Slovensku robia podvody. „Bolo to v polovici júna 2017. Prechádzali sme po prístave na ostrove Brač, Kočner hovoril, že slovenskí novinári manipulujú. Hovoril som mu, pozri, ako píšu o mne. Vtedy sa Kočner nie prvý a nie poslednýkrát počas tejto dovolenky vyjadril tak, že stačilo by odstrániť jedného novinára a bol by pokoj,“ hovoril pred súdom Tóth. Sám vraj zastával názor, že by mu to nepomohlo, lebo by zo zavraždeného novinára vyrobil martýra. „Na čo povedal, že keby to nepomohlo, tak pôjde dole ešte jeden, a keď zabijú ešte aj jedného politika, tak bude úplný pokoj.“

Vypočúvanie Kočnerom

Kočnerovi sa zjavne táto pasáž o dovolenke hodila do svojej obhajoby. O pár hodín neskôr, keď mohol Tóthovi na súde klásť otázky, sa pýtal aj na ňu: „Kto ďalší bol na dovolenke v Chorvátsku?“ „Váš pes Brenda,“ odpovedal Tóth, za čo ho sudkyňa napomenula. Exsiskár odpovedal, že nevie, či tam boli aj iné osoby. Nový Čas má však k dispozícii videá z telefónu, ktorý zaistila polícia pri vyšetrovaní vraždy a má patriť práve Tóthovi. V mobile sú stovky záberov vrátane tých z dovolenky u Kočnera. Na nich vidieť okrem mafiánskeho podnikateľa aj jeho exmanželku Karolínu a manželku Tótha Evu, ako si užívajú plavbu loďou či večeru v prístave. Na videu tiež počuť hlas, ktorý je podobný práve Tóthovmu a ktorý tak pravdepodobne drží samotný telefón, v ktorom sa nachádzalo aj množstvo iných rodinných fotografií či neverejných lekárskych záznamov. Dáta získala medzinárodná sieť investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP.org) a sprístupnila ich slovenským médiám.