Exsiskár Tóth vypovedal na súde dlhé hodiny: 7 svedectiev, ktorými potopil Kočnera

Dlhoroční kamaráti bok po boku pred súdom. Marián Kočner (56) považoval bývalého siskára za jediného priateľa, ktorý mu po zatknutí zostal.

Peter Tóth (48) sa však po zadržaní štvorice obvinených z vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) otočil a začal spolupracovať s políciou. Poskytol im viacero dôkazov, vďaka ktorým muži zákona Kočnera označili ako objednávateľa popravy. Pred súdom v stredu vypovedal Tóth niekoľko hodín a rozrozprával sa o tom, prečo je presvedčený, že za vraždou stál práve Kočner.

1. Posielal mi motáky

Kočner je obvinený aj z toho, že spoza mreží sa snažil kontaktovať niekoľkých vplyvných ľudí. Robil to cez motáky, ktoré podľa Tótha poslal cez advokáta Andreja Šabíka. „Môžem potvrdiť, že tento písomný odkaz, takzvaný moták, mi priniesol advokát Andrej Šabík a táto kópia zodpovedá tomu, ako si pamätám, že tento odkaz vyzeral,“ povedal. Tóth tvrdí, že Šabík mu ich nosil v obálke. Celkovo ich malo byť 20, polícia však má len štyri. Tóth tvrdí, že ostatné skartoval. „Povaľovali sa mi na nočnom stolíku.“ Kočner ho v nich žiadal, aby si vypýtal jeho mobil.

„Dal mi tam prístupové kódy k nemu. A požiadal ma, aby som si v telefóne našiel osobu s menom „SIS Alino“ a napísal tam, akú správu presne mám poslať tejto osobe cez aplikáciu WhatsApp.“ SIS Alino bola v jeho mobile Zsuzsová. Tóth vypovedal aj o tom, že cez ústavného sudcu a exposlanca Smeru Mojmíra Mamojku vybavoval pre Kočnera prepustenie z basy. „Išiel som za ním do Veľkého Bielu, odovzdal som mu obálku, kde bolo gro toho podania, tá ústavná sťažnosť. Pozdravil som ho od pána Kočnera, on sa ešte opýtal, či je to podané, potvrdil som mu to,“ uviedol. Žiadal to Kočner a malo to byť cez Roberta Fica. Mamojka odmieta, že by sa to stalo: „Nikdy som sa s ním nestretol, videl som ho len na fotografii.“

2. Upratovanie u Kočnera doma

Zaujímavá bola pasáž o upratovaní u Kočnera doma. O nej už na pojednávaní v kauze zmenky rozprávala Kočnerova dcéra. Tóth jej volal s tým, že chce u Kočnera poupratovať. Hovorí, že tým myslel napríklad šperkovnicu, ktorú používali ako nahrávacie zariadenie u generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Podobne chcel upratať aj USB kľúče a dokumenty, lebo si myslel, že Kočnera prepustia a nevedel, že stojí aj za vraždou. „Nezameriaval som sa na konkrétne písomnosti, ktoré treba zobrať. Zameriaval som sa na to, čo netreba zobrať. Čiže, keď tam bol šanón rozvod, tak ten som nevzal. Keď tam boli akcie, tak tie som bral.“ Tóth hovoril vo výpovedi minimálne o dvoch mobiloch Kočnera.

Jeden iPhone X vo verzii Bentley a druhý strieborný iPhone. „Cítil som sa ešte stále viazaný lojalitou ku Kočnerovi, preto som ani do Bentley telefónu nenahliadal bez toho, aby ma o to požiadal.“ Kočnerovi vraj v istom momente bolo jasné, že spolupracuje s políciou, a tak jeho rodinu požiadal o to, aby Tóth vrátil veci, ktoré našiel u Kočnera. „Musel som sa uchýliť ku lesti, že keď boli zadržané osoby v rámci realizácie, tak som im povedal, že som tie veci schoval u rôznych známych a musím ich zhromaždiť.“ Okrem toho odvzdal aj auto.

3. Financie od Bödöra Otvoriť galériu Norbert Bödör mal chcieť sledovať aj Smerákov. Zdroj: anc

Bývalý siskár vypovedal, že peniaze, ktoré použili na sledovanie, mal poskytnuť aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör. Ten mal údaje o novinároch získať od polície. Tóth dostal od Kočnera tzv. vzťahové diagramy. „On povedal, že to má od Kamoša. Kamošom volal Norberta Bödöra.“ Kočner mu mal povedať, že cez neho má ťah na špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. „Povedal mi, že o paparazzovanie novinárov a o ich spätosti s niektorými politikmi by mal záujem aj Norbert Bödör. Povedal mi, že oni dvaja prispejú na takéto zbieranie informácií. Súčasťou zbierania takýchto informácií nebolo len to, že či sa novinári stretávajú s takým alebo onakým politikom alebo podnikateľom, ale bol tam aj záujem bulvárny - alkohol, drogy alebo avantúry,“ tvrdí Tóth.

4. Nadávky Kuciakovi Otvoriť galériu Fotografie, ktoré vyhotovilo sledovacie komando. Zdroj: tasr

Tóth priznal, že o Kuciakovi sa s Kočnerom rozprávali. „Najčastejšie som ho počul o Kuciakovi rozprávať v lete 2017 v Chorvátsku na jachte. Veľmi často tam kritizoval prácu novinárov, špeciálne Jána Kuciaka. Že je to obyčajný trtko, je*lina, je*nutý ko*ot,“ vypovedal Tóth o komunikácii s mafiánom. „Z jeho slov bola citíť nenávisť. Hovoril, že ho určite niekto nahuckal proti Kočnerovi.“ Kočner mu na tejto dovolenke hovoril o tom, že novinári manipulujú. „Vtedy sa nie prvý a nie poslednýkrát počas tejto dovolenky Kočner vyjadril tak, že stačilo by odstrániť jedného novinára a bol by pokoj,“ zdôveril sa Tóth. „Pripomenul som mu, že bude z neho martýr. Na čo povedal, že keby nepomohlo, tak pôjde dole ešte jeden a keď zabijú ešte aj jedného politika, tak bude úplný pokoj.“