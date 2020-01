Turci chcú našich Robov: Skončia Mak s Boženíkom v Besiktasi Istanbul?

Budú z nich nielen reprezentační, ale aj kluboví spoluhráči? Róberta Maka (28) a Róberta Boženíka (20) totiž zaradil do svojho zimného prestupového portfólia Besiktas Istanbul.

Momentálny piaty tím Süper Lig tak po decembrovom záujme o Slovanistu Andraža Šporara (25) hodil opäť návnadu do slovenských futbalových vôd. Mak odohral počas jesene iba 221 minút. V lete sa mu pri Neve končí zmluva a môže odísť zadarmo. Na prestupovom trhu tak klesá jeho hodnota, čo sa snažia záujemcovia využiť. Istanbulský klub lieta v dlhoch. Musí si dať pozor, aby jeho výdaje neprekročili príjmy. „Besiktas by aj tak mal nájsť peniaze na príchod Maka,“ píše denník Fanatik.

Do 15-miliónového mesta na dvoch kontinentoch lákajú „Čierni orli“ aj druhého slovenského Róberta – Boženíka. Útočník Žiliny by po konflikte s majiteľom MŠK Jozefom Antošíkom rád zmenil prostredie už túto zimu. Ozval sa nemecký druholigový Hamburger SV, po ňom i 15-násobný holandský majster Feyenoord Rotterdam. „V prípade predaja Boženíka nemienime ísť pod 5 miliónov,“ zdôraznil športový manažér Žiliny Karol Belaník.

Práve takto stanovený finančný strop sa javí ako problém. „Keby Žilina zľavila z tejto sumy, mohol by Boženík hrať v Hamburgu, ktorý je ochotný zaplatiť tri milióny,“ tvrdí nemecký Bild. Aj pre Feyenoord sa zdá byť slovenský reprezentant cenovo nedostupný. „Klub by musel zaplatiť 5 miliónov eur, čo je príliš veľa,“ informoval voetbalflitsen.nl. Besiktas to nevdzáva. „Chcem mladého útočníka,“ vyhlásil jeho tréner Abdullah Avci. Podľa tureckých médií mal na mysli práve Boženíka. Slováka si vraj vie predstaviť ako dvojičku k strelecky produktívnemu Burakovi Yilmazovi.

RÓBERT MAK (28)

Post: krídelník

Cena: 3 milióny €

Klub: Zenit Petrohrad

Zmluva do: 30. 6. 2020

Záujemca: Besiktas Istanbul

RÓBERT BOŽENÍK (20)

Post: útočník

Cena: 1 milión €

Klub: MŠK Žilina

Zmluva do: 30. 6. 2022

Záujemca: Besiktas Istanbul