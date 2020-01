Kmotrík ml. popiera, že by Šporar mieril do Sportingu: Nebudeme znižovať naše nároky

Prestup slovinského futbalového útočníka Andraža Šporara (25) z bratislavského Slovana do Sportingu Lisabon nie je ešte spečatený.

Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. uviedol, že Sporting zatiaľ nespĺňa požiadavky slovenského majstra. Portugalský denník O Jogo v stredu napísal, že Sporting uspel v boji viacerých klubov a s kanonierom sa už dohodol na podmienkach zmluvy. Sporting by mal slovenskému majstrovi zaplatiť približne sedem miliónov eur.

"Je pravda, že rokujeme so Sportingom Lisabon, ktorý vyvíja veľké úsilie o získanie Andraža Šporara. Situácia sa však mení z hodiny na hodinu a v tejto chvíli ešte neexistuje finálna dohoda o uskutočnení transferu. Nie sme tak blízko, ako informujú portugalské médiá, a to z dôvodu, že naše predstavy a predstavy Sportingu sú naďalej odlišné a vzdialené od seba. Máme jasne zadefinované požiadavky a podmienky, za akých budeme ochotní súhlasiť s prestupom a nevidíme žiaden dôvod, aby sme naše nároky znižovali. Ponuka, ktorú prijmeme, musí zodpovedať aktuálnej hodnote hráča," povedal Ivan Kmotrík ml. pre klubový web a dodal, že Šporar môže skončiť aj v inom klube.

"Interes o Andraža prejavujú aj kluby z iných krajín ako Anglicko, Španielsko či Francúzsko, len pred pár hodinami sme obdržali ďalšiu veľmi zaujímavú a serióznu ponuku. Z pohľadu ponúk sa už dostávame k sumám, ktoré by pre nás boli akceptovateľné. Posledná ponuka Sportingu však ešte nespĺňa naše predstavy, pričom odmietam potvrdzovať alebo dementovať sumu, ktorú zverejnili portugalské médiá, vzhľadom na prebiehajúce rokovania by to nebolo seriózne. Sme v rokovaní a uvidíme, čo prinesú najbližšie hodiny a dni. Andraž je stále hráčom Slovana Bratislava a na sústredení sa pripravuje na jarnú časť súťaže. Fanúšikov budeme informovať o vývoji situácie."