Kde skončí na jar Róbert Boženík? Žilina ho pustí za 5 miliónov eur

Po hektickom decembri môže byť aj január rušný. V závere uplynulého roka sa rozpútala vojna o Róberta Boženíka (20) po tom, čo mladý útočník Žiliny náhle podpísal zmluvu s agentom Martinom Petrášom (40).

Poza chrbát šéfa klubu Jozefa Antošíka (60), ktorý vtedy pohrozil stopnutím prípadného prestupu hráča. Toho stále viaže so „šošonmi“ kontrakt do leta 2022.

Agent s hráčom týmto spôsobom prekazili Žiline pripravený predaj slovenského reprezentanta do CSKA Moskva, keď oba kluby už boli dohodnuté na finančných podmienkach transferu. Po vzniku tandemu Petráš – Boženík obchod padol a stroskotala aj možnosť odchodu do FC Janov. Obe destinácie nahradil záujem Hamburgeru SV, po jeseni druhého tímu druhej nemeckej bundesligy. Potvrdil to v rozhovore pre sport.sk hráčov agent.

„Robo chce po tom, čo sa udialo v Žiline, vyskúšať niečo nové,“ zdôraznil Petráš. „Rokujeme s Hamburgom, ale v hre sú aj kluby z Talianska, Francúzska, Anglicka a Holandska. Požiadavky Žiliny nie sú malé. Hľadáme prijateľný kompromis pre všetky strany, no najmä pre hráča. Je potrebné nájsť správny klub, ktorý by vedel zaplatiť Žiline to, čo žiada. Všetko by sa mohlo uzavrieť v polovici januára.“

V prestupe mu nebránia

Boženík sa v utorok zapojil do zimnej prípravy. Žilina mu nechce brániť v prestupe. „Stále sme presvedčení, že by mal ostať u nás do leta. Ak by sme však dostali ponuku, ktorá splní naše kritériá, potom sme pripravení ho predať. Zatiaľ však taká neprišla,“ povedal pre Nový Čas športový manažér klubu Karol Belaník. Zároveň prezradil, za koľko je Žilina ochotná Boženíka uvoľniť. „Za porovnateľnú sumu s tou, ktorú nám naposledy ponúkol klub CSKA Moskva - 5 miliónov eur. Pod ňu nemienime ísť.“

Hamburger SV, ktorý by chcel obliecť Slováka do svojho dresu za 3 milióny eur, plánuje útok na postup do najvyššej súťaže. Počas zimnej prestávky by preto rád posilnil ofenzívu. Na zozname je niekoľko mien vrátane Boženíka. Tréner Dieter Hecking, ktorý predtým viedol v Mönchengladbachu Lászlóa Bénesa, zachováva pokoj. „Je možné, že príde niekto nový, no môže sa stať, že sa káder nezmení. Máme dobrý tím, ktorý sa nemusí ničoho báť,“ povedal pre médiá.

Mintál odporúča HSV

Prípadný prestup na sever Nemecka by považoval za dobrý krok Marek Mintál, tréner rezervy Norimbergu. „HSV je špičkový klub Nemecka, aj keď hrá iba druhú ligu. Rozhodujúce by bolo, koľko dôvery by venoval Robovi. Či by mohol netrafiť bránku aj päťkrát za sebou. Ak by mu veril, potom by určite napredoval. Boženík je pripravený na zmenu. Dôležité v jeho veku je, aby hrával a mohol sa rozvíjať,“ povedal Mintál pre Morgenpost.

HAMBURGER SV

 jeden z piatich najlepších klubov v histórii Nemecka

 6-násobný víťaz bundesligy

 3-násobný víťaz Nemeckého pohára

 po jeseni druhý v 2. lige

 hrá na Volksparstadione s kapacitou 57 000 ľudí

 víťaz PEM (1983), víťaz PVP (1977), finalista Pohára UEFA (1982).