Dwayne Johnson smúti: Známy herec prišiel o milovaného otca

Skala roní slzy! Známy herec a zápasník Dwayne Johnson (47), známy ako The Rock, prišiel o milovaného otca. Práve Rocky Johnson († 75) ho priviedol k zápaseniu.

Rocky Johnson sa narodil v Kanade ako Wayde Douglas Bowles. V 60.rokoch sa začal venovať zápaseniu. Bol jedným z najznámejších černošských zápasníkov.

V roku 1970 sa oženil so svojou druhou manželkou Atou, ktorá pochádzala zo slávnej zápasníckej rodiny z ostrova Samoa. O dva roky neskôr sa im narodil syn Dwayne, ktorý tak zdedil zápasnícke gény z oboch strán. V roku 1996 začal zápasiť aj on. Najprv používal rovnaké „umelecké“ meno , aké mali v ringu jeho otec a dedo. Čoskoro však začal sám seba volať The Rock, čo mu prischlo navždy. Po zápasení rozbehol úspešnú filmovú kariéru. Jeho otec odišiel z ringu do dôchodku až v roku 1991 a v roku 2008 ho jeho syn uviedol do zápasníckej Siene slávy.

The Rock

Otvoriť galériu Herec Dwayne Johnson. Zdroj: instagram