Vdovec po Bartošovej v strachu: Rychtářovi niekto podpálil auto, jeho suseda to vôbec neprekvapilo

Josef Rychtář (61), vdovec po českej speváčke Ivete Bartošovej († 48), sa musel v roku 2018 vysťahovať z domu v pražských Říčanoch.

Ako informuje Ahaonline.cz, ten totiž patril jeho exmanželke Darine Novej a on o svoj menšinový podiel prišiel kvôli vysokým dlhom v dražbe. Pomocnú ruku mu podala sestra Pavlína, ktorá žije taktiež v Říčanoch a ku ktorej sa nasťahoval. Teraz prišla nervydrásajúca udalosť.

Strieborný volkswagen passat, na ktorom Rychtář jazdil a ktorý na papieri patrí jeho sestre, niekto podpálil a podľa hasičov išlo o jednoznačný úmysel. ,,Dve jednotky hasičov vyšli k požiaru osobného automobilu v Říčanoch. Po príjazde bolo zistené, že vozidlo je ohňom úplne zasiahnuté. Škoda bola podľa vyšetrovateľa vyčíslená na 80-tisíc českých korún. Ten tiež potvrdil, že príčinou bolo úmyselné zapálenie,“ cituje Aha! Petra Svobodu, hovorcu hasičov.

Rychtář je otrasený. ,,Otec je na tom, zle, je z toho veľmi rozrušený,“ povedal denníku syn Jan Rychtář (31), keď za otca zdvihol telefón. ,,Potom, čo sa otec presťahoval, je pokojnejší, takže si myslím, že ten okruh ľudí, ktorí by to mohli urobiť, nie je zase taký veľký. Podozrenie síce môžem mať, ale to si nechám pre seba,“ povedal syn vdovca.

Portál extra.cz oslovil aj susedov, ktorí v oblasti bývajú dlho a jeden z nich svoj názor povedal jasne. ,,Niekto mu zapálil auto? Tak to asi budú páchateľa hľadať dosť zložito. S množstvom ľudí sa tu dostal do konfliktu, nie je to práve najvzornejší sused. A to hovorím najmiernejším spôsobom, akým sa to dá povedať. Rád sa háda, nadáva a s niekým bojuje,“ vyjadril sa.