Kmotrík pýtal za Šporara pôvodne až osem miliónov: Slovinca za také peniaze nikto nechce

Prestupová bomba slovenskej futbalovej Fortuna ligy je pred explóziou. Andraž Šporar (25), ktorý je so Slovanom Bratislava na sústredení v Turecku, by sa mal zhruba za 6 miliónov eur stať čoskoro hráčom Sportingu Lisabon.

Klub, v ktorom futbalovo vyrastal hviezdny Cristiano Ronaldo (34), mu ponúka zmluvu do leta 2023 a ročný plat milión eur.

Portugalské médiá informujú, že slovinský útočník súhlasil s podmienkami, preto považujú transfer za hotovú vec. V závere roka sa meno Šporar intenzívne spájalo s klubom Celtic Glasgow. „Pred Vianocami sme sa stret­li. Diskutovali sme o možnostiach prestupu. Po našom stretnutí sa však zástupcovia Celticu už neozvali a neposlali žiaden návrh. Dostali sme ponuky od viacerých klubov a so všetkými vážnymi partnermi sme ochotní rokovať. Akceptujeme však iba také odstupné, ktoré zodpovedá hodnote Šporara,“ povedal pre škótsky The Sun generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší.

Predstava belasých o predaji svojho klenotu, ktorý nastrieľal v drese Slovana za dva roky 60 gólov, sa pohybuje na úrovni 7-8 miliónov eur. „To je obrovská suma za hráča, ktorý by mal byť iba druhým útočníkom (za jednotkou Odsonnom Edouardom – pozn. red.). Neexistuje žiadna záruka, že by v Škótsku mohol zopakovať to, čo v Slovane. Preto je 8 miliónov eur príliš riskantná suma za Slovinca. Zdá sa, že Slovan zníži požadovanú cenu po tom, čo doteraz nenašiel kupca,“ tvrdí portál thecelticstar.com.

Kmotrík potvrdil oficiálnu ponuku Sportingu Lisabon a naznačil, že je pre klub na akceptovateľnej úrovni. O Šporara sa zaujímali aj anglický Bristol City, 15-násobný ukrajinský majster Dynamo Kyjev či katarský Al-Gharafa, ktorý na Vianoce vypovedal zmluvu Vladimírovi Weissovi mladšiemu. Sporting má v pláne predať svojho kapitána Bruna Fernandesa do Manchestru United za 67,5 milióna eur. Časť z nich chce použiť práve na nákup Šporara, ktorý prišiel do Slovana pred dvoma rokmi približne za 2 milióny eur. „Máme niekoľko možností. Keď hovoríme o hráčovi pre Sporting, musí mať kvalitu. Šporar ju má. Viem, že je to kvalitný futbalista,“ vyhlásil pre portugalský denník A Bola športový manažér Jorge Silas. Slovinského kanoniera odporúča lisabonskému klubu aj tréner Frederico Ricardo, ktorý viedol vlani Senicu. „Keby hral Šporar vo švajčiarskej alebo v nemeckej lige, stál by 20 miliónov eur. Sporting by si nemal dať ujsť príležitosť získať ho. Je to kompletný hráč. Spĺňa všetky predpoklady, aby hral vo veľkom klube.“

Andraž Šporar (25)

 prišiel do Slovana pred 2 rokmi za asi 2 milióny eur

 v oboch ligových ročníkoch bol najlepším strelcom tímu

 v prvej sezóne dal v lige 29 gólov a vyrovnal rekord Semeníka

 s 5 gólmi bol druhým najlepším strelcom skupinovej fázy Európskej ligy

 od príchodu stúpla jeho cena zo 750 000 na 2,5 milióna €