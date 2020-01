Harry a Meghan vyhlásili, že chcú makať: Prvá ponuka! Uf, tak toto určite robiť nebudú

Majitelia argentínskej franšízy reťazca rýchleho občerstvenia Burger King si vystrelili z princa Harryho (35). Potom, čo mu odchod z britskej kráľovskej rodiny schválila sama Alžbeta II. a on sa teší na finančnú nezávislosť, odkázali mu majitelia argentínskeho fastfoodu, že má u nich isté pracovné miesto. Môže predávať burgery.

"Zistili sme, že sa princ a vojvodkyňa rozhodli vzdať svojich rolí v kráľovskej rodine a budú pracovať na tom, aby boli finančne nezávislí. Takže máme pre vás ponuku. Pracujte ako tisíce ľudí a urobte prvé kroky na trhu práce u nás. Viete, koruna vám dokonale padne. Navyše po mnohých rokoch života ako vojvodovia je na čase, aby ste začali jesť ako králi," odkázal Burger King Argentína na Twitteri.

í ½í±¸í ¾í´´ Queridos Duques, si andan buscando trabajo, tenemos una nueva corona para ustedes.

Trabajá con nosotros, elegí el futuro como vos querés: https://t.co/C2pVka9Y4y pic.twitter.com/6HwR0vMRWd — Burger King Arg (@BurgerKingArg) 9. januára 2020

@ harry, this royal family offers part-time positions — Burger King (@BurgerKing) 13. januára 2020

Britská kráľovná Alžbeta II. posvätila vnukov odchod z rodiny v pondelok 13. januára. "Dnes mala moja rodina veľmi konštruktívne diskusie o budúcnosti môjho vnuka a jeho rodiny. S rodinou úplne podporujeme Harryho a Meghaninu túžbu vytvoriť si nový život ako mladá rodina. Hoci by sme boli radšej, keby zostali naplno pracujúcimi členmi kráľovskej rodiny, rešpektujeme a chápeme ich prianie žiť nezávislejší život ako rodina, zatiaľ čo zostanú cenenou súčasťou mojej rodiny. Harry a Meghan jasne dali najavo, že nechcú byť závislí na verejnom financovaní svojho nového života. Takže sme súhlasili, že dôjde k prechodnému obdobiu, ktoré manželia strávia v Kanade a Spojenom kráľovstve. Pre moju rodinu sú to zložité veci k riešeniu a musí sa vykonať ešte veľa práce, ale požiadala som o to, aby konečné rozhodnutia boli vykonané v najbližších dňoch," píše vo svojom oficiálnom vyhlásení kráľovná Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.