Šiestačky Simona a Daniela: Zranili sa pri skoku z okna školy

Mohlo sa to skončiť tragédiou. Dve žiačky ZŠ v Terni (okr. Prešov) vyskočili z okna v škole, lebo sa nezmierili s tým, že musia ostať po škole.

Sestry Simona (14) a Daniela (13) sa rozhodli utiecť z triedy na 1. poschodí netradične. Otvorili si okno a napriek tomu, že je 4,5 metra nad zemou, neváhali a skočili. Obe sa pri tom vážne zranili. Šiestačkám a zároveň nevlastným sestrám Simone a Daniele sa minulý týždeň v stredu črtal trest, ktorý sa im vôbec nepáčil, a tak si zvolili nezvyčajný spôsob opustenia školy.

„Na začiatku piatej hodiny vyskočili z okna triedy na 1. poschodí. To je však vyvýšené a od okna k zemi je vzdialenosť 4,5 m,“ prezradila riaditeľka školy v Terni Zuzana Poklembová. Podľa nej v škole robia aj opatrenia, aby zabránili realizáciám takýchto nápadov. „Niektoré okná dokonca nemajú kľučky. Škola by nemala byť väzením, ale asi to budeme musieť rozšíriť. Odmontované kľučky budú mať iba učitelia, aby mohli učebne v prípade potreby vyvetrať,“ podotkla riaditeľka.

Obe sestry mali aj poriadne šťastie, lebo najprv skočili na parapet, ktorý je pod oknom, a odtiaľ sa následne chceli spustiť na zem, lenže z neho nekontrolovane padli. Daniela vraví, že sa udalosti zbehli rýchlo. „Stáli sme na parapete a uvažovali, či to máme urobiť. Ja som sa však prepadla cez okno a nechtiac som so sebou strhla Simonu. Zrazu sme boli dole. Chceme sa pani riaditeľke aj učiteľom verejne ospravedlniť. Bol to hlúpy nápad,“ kajala sa šiestačka, ktorá musí nosiť korzet na spevnenie tela a jej sestra chodí na rehabilitácie. Prípadom sa zaoberá aj polícia. „Bolo začaté trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví,“ uzavrela prešovská krajská hovorkyňa Jana Ligdayová.