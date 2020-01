Svetovo uznávanú odborníčku vykopli z STU zo dňa na deň: Študenti si exdekanku vybojovali späť

Škandál na slovenskej technike! Vyvolala ho okamžitá výpoveď, ktorú dostala svetovo uznávaná pedagogička a svetovo uznávaná odborníčka v oblasti informatiky.

Výpoveď dostala na základe anonymného listu, ktorý obviňuje exdekanku z nekorektného priznávania štipendií za jej éry ako dekanky. Študenti však na svoju profesorku nedajú dopustiť! Došlo to až tak ďaleko, že v pondelok štrajkovali. Rektorát okamžite reagoval utorňajšou tlačovou konferenciou a vyhlásením, že jej výpoveď sa ruší.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Prepustenie po 30 rokoch, ktoré venovala univerzite, spustilo obrovskú vlnu kritiky a na podporu exdekanky Márie Bielikovej vznikla petícia, ktorú už podpísalo viac ako 1 500 ľudí! Za bývalú dekanku Fakulty informatiky a informačných technológií sa postavili jej kolegovia, profesori z univerzít po celom svete. Jeden z najprestížnejších vedeckých časopisov UMUAI zaslal rektorovi podporný list pre profesorku Bielikovú, ktorý obsahuje podpisy až 28 vedeckých špičiek z celého sveta, ktoré ju podporili. V utorok sa preto konala tlačová konferencia, na ktorú si prišli študenti vypočuť, či štrajk, ktorý v pondelok začali, dosiahol cieľ. „Dôvodov štrajku bolo viac, ale vrcholom bolo prepustenie profesorky Bielikovej. Je to odborníčka uznávaná vo svete. A prekáža nám aj prijatie 18 nových zamestnancov tesne pred voľbami,“ uviedla študentka Martina (23). Prezradili, že dôvodom vyhodenia svetovej kapacity malo byť anonymné udanie z krátenia dane. „Dekan ho prešetril a konal tak, že ju vyhodil. Lenže on nemá čo sám prešetrovať, mal to posunúť kompetentnému útvaru. Ten, pokiaľ vieme, ešte šetrenie neskončil,“ hovorí pobúrený študent Filip (21).

„Dekan pre zmiernenie napätia okamžite zruší skončenie pracovného pomeru profesorky Bielikovej,“ uviedol rektor univerzity Miroslav Fikar na včerajšej tlačovej konferencii. Ako však dodal, podmienkou je, že profesorka stiahne svoju kandidatúru do senátu. „S tým súhlasila aj samotná profesorka Bieliková,“ dodal. Tlačovej konferencie sa zúčastnil aj súčasný dekan fakulty Ivan Kotuliak a na otázku, či si nemyslí, že predsa len urobil chybu, odvetil: „Chyby sa urobili na oboch stranách.“ Mária Bieliková chýbala, podľa slov Ftáčnika bola práve na pracovnej ceste do Bruselu. Napriek zmierlivému výstupu je zo slov vedúcich predstaviteľov univerzity jasné, že konflikt ešte úplne urovnaný nie je.

Protest pokračuje

„Oceňujeme, že dekan FIIT STU prehodnotil svoje rozhodnutie a zruší okamžité prepustenie profesorky Bielikovej. Naďalej trváme na tom, aby nadchádzajúce voľby do senátu prebehli férovým spôsobom,“ uvádzajú študenti na svojej stránke. Študenti sa rozhodli pokračovať v protestoch až dovtedy, kým nebudú splnené všetky ich požiadavky. „Budeme dôsledne kontrolovať priebeh volieb a v prípade, že dekan nebude schopný zabezpečiť férový priebeh, budeme požadovať dôsledné vyvodenie osobnej zodpovednosti,“ uzavreli študenti.

Špičková expertka Mária Bieliková

Vo výskume sa zaoberá skúmaním správania sa človeka v interakcii s počítačom, resp. softvérovými aplikáciami, či službami v prostredí Internetu a webu. Vedie Výskumné centrum používateľského zážitku a interakcie, na fakulte zriadila Centrum priemyselného výskumu a šéfuje úspešnej výskumnej skupine PeWe (Personalized Web). Je členkou správnej rady Výskumného centra Európskej komisie, členkou viacerých profesijných organizácií, vedeckých a odborných výborov, redakčnej rady viacerých prestížnych vedeckých časopisov.