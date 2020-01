Kľúčové stretnutie: Kráľovná s Charlesom si predvolali Harryho, svoje si povedal dokonca aj Trump

Britská kráľovná Alžbeta II. si na pondelok zavolala na pohovor princa Harryho a chce s ním vyriešiť situáciu v kráľovskej rodine po tom, ako Harry a jeho manželka, vojvodkyňa Meghan oznámili, že sa chcú postupne oslobodiť od povinností vyplývajúcich z ich príslušnosti ku kráľovskej rodine.

Na stretnutí budú podľa britskej BBC prítomní aj Harryho otec, princ Charles, a starší brat, princ William, zatiaľ čo Meghan by sa mala s diskutujúcimi spojiť telefonicky. Podľa BBC sa nepredpokladá, že sa na pondelňajšom stretnutí celá situácia vyrieši k spokojnosti všetkých strán, podľa zdrojov z Buckinghamského paláca má ísť aspoň o naštartovanie dialógu.



Na prvom mieste v kráľovskej línii je momentálne kráľovnin syn, princ Charles, druhý je Harryho starší brat William, nasledujú jeho tri deti a Harry je až na šiestom mieste. Meghan a Harry v stredu oznámili, že chcú odstúpiť z pozície "vyššie postavených členov kráľovskej rodiny". "Po mnohých mesiacoch zvažovania a interných diskusií sme sa rozhodli, že tento rok začneme s prechodom k progresívnej novej role v rámci tejto (kráľovskej - pozn. SITA) inštitúcie," napísal mladý pár.



Vzápätí dlhoročný spravodajca BBC z Buckinghamského paláca Jonny Dymond informoval, že kráľovná je ich rozhodnutím údajne "zronená" a "nepríjemne prekvapená". Do sporu sa medzičasom zamiešal aj americký prezident Donald Trump, ktorý sa postavil na stranu kráľovnej a vyhlásil, že je z najnovšieho vývoja "smutný". "Nechcem sa do toho miešať, ale prechovávam veľkú úctu ku kráľovnej, a toto by sa jej nemalo diať," napísal Trump v piatok na Twitter.

Je dlhodobo známe, že kráľovský palác preferuje Williama pred Harrym nielen v rámci následníctva na britský kráľovský trón - ktoré je logické a vyplýva z dlhodobých tradícií -a jeho zameranie na ekológiu a ľudské práva, ktoré sa po svadbe s Meghan Markle len posilnilo.Či už pod vplyvom signálov z Buckinghamského paláca, alebo z iných dôvodov, skôr negatívny názor na Harryho a Meghan zdieľa aj veľká časť britskej spoločnosti a médií. Ako vidno z neutíchajúcich nenávistných komentárov na sociálnych sieťach a v niektorých médiách, rolu v nepriateľstve časti britskej spoločnosti k Meghan a Harrymu hrá určite aj to, že Meghan má za sebou už jedno neúspešné manželstvo, a predovšetkým to, že jej matka je černoška, čo sa podľa niektorých ku kráľovskej rodine nehodí.

Meghan s Harrym v stredu okrem iného oznámili, že chcú odteraz svoj čas deliť medzi Britániu a Severnú Ameriku. V britských médiách sa následne rozhorela živá debata, či Severnou Amerikou mysleli USA alebo Kanadu.