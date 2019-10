Bývalá asistentka vojvodkyne neudržala jazyk za zubami: Meghan je extrémne naivná!

Kým sa herečka Meghan Markle stala vojvodkyňou zo Sussexu a teda aj členkou britskej kráľovskej rodiny, bola jednou z jej asistentiek Gina Nelthorpe-Cowne.

Bola svedkom toho, keď Meghan snovala plány uloviť princa Harryho. Gina teraz v rozhovore pre denník The Mail priznala, že Meghan bola a je veľmi naivný človek, ktorý absolútne netuší, o čo v britskej kráľovskej rodine ide.



Meghan tak už rok a pol podnecuje svojho manžela princa Harryho k sťažovaniu sa v médiách, ako ťažký život majú a ako v rámci britskej kráľovskej rodiny trpia. Popularita vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu je najnižšia od chvíle, keď spolu začali chodiť, napriek tomu sa manželia na svoj údel sťažujú ďalej.

Päťdesiatštyriročná Gina pracovala pre Meghan do októbra 2017.,,Zašepkala to tak potichu, že som ju musela požiadať, aby to zopakovala. Nemohla som uveriť tomu, čo počujem, ale myslím, že ona sama tomu neverila tiež.priznala Gina denníku The Mail.Majiteľka talentovej agentúry sídliacej v Lodnýne bola tiež tou, ktorá,,Raz sme obedovali v Londýne a bolo jasné, že to s Harrym začína byť veľmi vážne. Povedala som jej ,Toto je veľmi vážne. Toto je koniec tvojho normálneho života, koniec súkromia, všetkého.´ AleToto je krásne obdobie, ktoré prežívame," spomína Gina.

Meghan sa podľa nej vôbec nepoučila. ,,Bola veľmi naivná. A stále si to o nej myslím," dodala. Bývalú herečku opísala ako srdečnú a charizmatickú, ale tiež vyberavú a komplikovanú osobu. Taktiež sa podľa Giny zmenila, odkedy si s princom Harrym začala. Od oznámenia ich zásnub Meghan a Gina už neboli v kontakte. V roku 2018 jej bývalá asistentka takto zablahoželala k narodeninám pri ich spoločnej fotke: ,,Vštetko najlepšie Meghan! Vyzerá to, že všetky tvoje priania sa už splnili!“