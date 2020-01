Kamarátka prezradila krutú pravdu o vojvodkyni: Reakcia kráľovskej rodiny je Meghan ukradnutá

Nielen Britániu ale celý svet šokovala správa o tom, že princ Harry a jeho manželka vojvodkyňa Meghan sa rozhodli vzdať postavenia v kráľovskej rodine. Ľudia, ktorí ju poznali dávno predtým ako sa stala členkou monarchie, však až tak prekvapení neboli.

Priatelia bývalej herečky tvrdia, že nikdy nemala rada pravidlá a vždy si zakladala na slobode, práve preto ich neprekvapuje, že po tak krátkej dobe opustila kráľovskú rodinu, ktorá ju dostala do pre ňu nepríjemnej pozície. Práve preto si myslia, že práve Meghan je tá, ktorá iniciovala myšlienky na odchod z rodiny. „Nezáleží na tom, aký má Harry titul, hlavné slovo má v tom vzťahu ona. Vždy taká bola, bola vždy centrom vzťahov,“ povedala pre Dailymail jedna z jej starých kamarátok.

„Pripravovala to celé mesiace,“ myslí si kamarátka. Tá tiež povedala, že sa vojvodkyni ľahšie všetky rozhodnutia robia, keď je malý Archie v opatere jej matky. Na krátky „výlet“ späť do Anglicka totiž Meghan synčeka nezobrala. V Londýne sa zdržala len tri dni a nezúčastnila sa ani oficiálnej oslavy narodenín jej švagrinej Kate (38). „Nemyslím si, že si uvedomuje, aký spätnú reakciu a kritiku dostane, a myslím si, že jej je to momentálne ukradnuté,“ dodala.

Problémom bolo podľa blízkych známych Meghan aj to, že bola naučená na úplne iný život americkej hereckej hviezdičky. Zrazu sa musela vzdať svojho bežného života, sociálnych sietí a zapadnúť musela do šablón kráľovskej rodiny. To sa jej však nikdy úplne nepodarilo. „Muselo sa tam stať niečo naozaj zlé, keď sa rozhodla odísť a vzdať sa toho všetkého.“

Zdroj však pre médiá pripustil, že aj Harry musel mať dôvody na takýto krok. „Možno to je spojené s jeho matkou, možno je aj on už unavený z toho všetkého,“ zaznelo v rozhovore. Teraz je však všetkému zjavne koniec. Podľa reakcie kráľovnej a celej staršej časti rodiny, ktorá sa tvárila prekvapene, môžeme usúdiť, že to s nimi mladá rodina neprebrala. To znamená, že z tohto bodu už zrejme nevedie žiadna cesta späť.