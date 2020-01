Pikantné momenty Plesu v opere: Roztržka známeho herca s manželkou rovno pred divadlom

Vyčnievali z radu! Na 20. ročníku Plesu v opere nebola núdza o silné momenty.

Nedal sa prehliadnuť režisér Peter Bebjak (49), ktorý prišiel s priateľom Andrejom (33). Horúco však bolo aj po skončení plesu a to napriek januárovému mrazu. Vyskytli sa nedorozumenia, hádky, ale aj milé džentlmenské gestá.

Bebjak s partnerom Otvoriť galériu Bebjak prišiel s partnerom Dúbravským. Zdroj: jf Režisér Peter Bebjak (49) do opery zavítal s partnerom, výtvarníkom Andrejom Dúbravským (33), ktorý je synom moderátorka TA3 Doda Dúbravského. Dvojica spolu randí už niekoľko rokov. V rámci prominentných párov sa však postarala o premiéru - vôbec prvýkrát sa totiž po slávnostnom červenom koberci prešiel homosexuálny pár. „To mi je veľmi ľúto, že sme boli prví. Potom asi niečo nie je dobré v spoločnosti, keď sa ľudia skrývajú, alebo sa boja. Myslím si, dúfam, že už by sme mohli dorásť a stať sa spoločnosťou, ktorá bude riešiť dôležitejšie veci, než akou je sexuálna orientácia a že sa nebude táto téma zneužívať na šírenie nenávisti a strachu z homosexuálov pre politických primitívov, pre ktorých je to jediný spôsob zviditeľnenia sa.“

Pravý džentlmen