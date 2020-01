Tragická havária lietadla v Teheráne: Podľa Ukrajiny mohli zaútočiť aj teroristi

Ukrajina vyšetruje sedem možných príčin havárie ukrajinského lietadla pri Teheráne. S odvolaním sa na vyhlásenie tajomníka ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Olexija Danilova pre švédsku televíziu TV4 o tom informovala agentúra AP.

Ukrajina momentálne skúma dve hlavné verzie zostrelenia ukrajinského lietadla nad iránskou metropolou Teherán, pri ktorom prišlo v stredu o život všetkých 176 ľudí na palube. Lietadlo smerovalo z Teheránu do Kyjeva, najviac cestujúcich pochádzalo z Iránu, Kanady a Ukrajiny. Ako v piatok večer vyhlásil šéf ukrajinskej tajnej služby Ivan Bakanov, popri rozšírenej verzii, že lietadlo zostrelil samotný iránsky režim, nie je vylúčený ani iný scenár - totiž že lietadlo zostrelili teroristi.

Ako v piatok poobede informoval ukrajinský minister zahraničných vecí Vadym Prystajko, Irán v piatok Ukrajine odovzdal záznamy z čiernych skriniek lietadla, ako aj záznamy zo strediska letovej kontroly. O záznamoch z čiernej skrinky sa však už predtým šírili informácie, že časť z nich sa pri havárii zničila a sú teda nekompletné.

To, že lietadlo skutočne zostrelila raketa, tak ako to už od štvrtka večera tvrdia lídri viacerých krajín s odvolaním sa na informácie tajných služieb, potvrdzujú aj viaceré videá z tejto udalosti. K dispozícii ich získala tlačová agentúra The Associated Press (AP), ktorá tvrdí, že sú hodnoverné. Ako píše, overila ich na základe GPS polohy budov zobrazených na inkriminovaných záberoch a času, kedy sa lietadlo stratilo z radarov.

Na jednom z videí vidno, ako počas ranného pološera rýchlo stúpa k oblohe tenký lúč svetla, vzápätí sa zrazí s predmetom vo vzduchu a nasleduje veľký výbuch. "Horí lietadlo! V mene Boha milosrdného! Bože, prosíme ťa, pomôž nám! Zavolajte hasičov!" hovoria následne na nahrávke hlasy v arabčine.

Na ďalších dvoch videách, z ktorých jedno je snímané z idúceho auta, vidno podobné zábery, hoci z iného uhla. Vidno na nich aj konkrétne budovy, ktoré novinári AP našli na mape iránskej metropoly. Všetko podľa nich sedí a hovorí o tom, že zábery zobrazujú zostrelenie ukrajinského lietadla.

O tom, že ukrajinské lietadlo so 176 ľuďmi na palube nespadlo vinou mechanickej chyby, tak ako to tvrdí Irán, ale bolo zostrelené, už od štvrtku večera začali hovoriť lídri viacerých krajín, okrem iného americký prezident Donald Trump, kanadský premiér Justin Trudeau, či premiéri Veľkej Británie Boris Johnson a Austrálie Scott Morrison.

Väčšina z nich však jedným dychom dodáva, že nemuselo ísť o zámerné zostrelenie civilného lietadla. Podľa AP k pádu lietadla došlo krátko po iránskom útoku na dve americké vojenské základne v Iraku, a Irán sa preto mohol domnievať, že nestrieľa na civilné, ale na vojenské lietadlo, ktoré sa prišlo pomstiť.

Stredajší iránsky útok na základne v Iraku bol odvetou za zabitie iránskeho generála Kásima Solejmáního na bagdadskom letisku, ktoré nariadil americký prezident Donald Trump. Irán viedol svoj útok naschvál tak, aby nikoho nezabil, a podľa informácií z viacerých zdrojov tesne pred nimi dokonca varoval Američanov.