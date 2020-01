V Iraku zatkli tri osoby: Pomohli Američanom dostať Solejmáního?

Iracké úrady zatkli troch zamestnancov medzinárodného letiska v Bagdade. Sú podozriví, že Američanom prezradili informácie o pohybe iránskeho generála Solejmáního, ktorého 3. januára po prílete zo Sýrie do Bagdadu zabil americký armádny dron.

Americká spravodajská stanica CNN oznámila, že traja zamestnanci letiska boli zatknutí vo štvrtok neskoro večer. Všetci traja zadržaní sú občanmi Iraku. Podľa pôvodných správ sa v Iraku vykonávali dlhej výsluchy zamestnancov letiska a podobne sa pátralo po zdroji informácií o Solejmáním v Damasku.

Vyšetrovatelia majú podozrenie, že Američania získali správy od členov širšej skupiny. Agentúra Reuters napísala, že Solejmání nastúpil po prílete do Bagdadu spolu s členom velenia irackých proíránských milícií Abú Mahdia Muhandisom do pancierového automobilu a do druhého potom štyria vojaci, ktorí mali zaistiť bezpečnosť oboch mužov. Americký dron zničil oba automobily pri letisku.

Vyšetrovanie vedie Fálih Fajjád, ktorý stojí na čele irackých Ľudových mobilizačných síl, čo je koalícia ozbrojených skupín, z ktorých mnohé podporuje Irán a na ktorej vedenie patril Muhandis. Fajjád sa zameriava na členov bezpečnostnej skupiny bagdadského letiska. Podobné šetrenie sa koná v Damasku a obe krajiny si podľa CNN odovzdávajú získané informácie.