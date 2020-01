Slovenka bojuje s exmanželom o dcéru: Alexia nemiluje otca, musí do ústavu?!

Zažíva neuveriteľné trápenie. Slovenka Ajka (44) strávila noc zo stredy na štvrtok prvý raz bez svojej dcéry Alexie (11). Svoje dievčatko bola totiž nútená odovzdať do krízového centra v Brne.

Majú ju tam naučiť žiť so svojím otcom, s ktorým sú rozvedení. Súd rozhodol, že malá školáčka, ktorá má rovnako ako jej rodičia slovenské občianstvo, bude zverená do jeho starostlivosti od júla tohto roka. Dievčatko sa pritom podľa matky s otcom stretávať nechce. Podľa vyjadrenia Alexie, ktorým disponuje český denník Blesk, má z otca dokonca strach!

Alexia (11) sa narodila na jeseň 2008 a v roku 2009 sa jej rodičia vzali. O tri roky neskôr, na Vianoce v roku 2012 mal podľa informácií Blesku otec dievčatka napadnúť svoju ženu a mal skončiť na pol roka vo väzbe. Denník zároveň tvrdí, že keď bol spis odovzdaný na Slovensko, bol prepustený. Rodičia sa v nasledujúcom roku rozviedli a otec v roku 2014 žiadal o testy DNA, aby sa zistilo, či je Alexia skutočne jeho dcéra. V roku 2017 podľa informácií Blesku otec podal trestné oznámenie na bývalú manželku za krivé obvinenie z decembra 2012, keď ju mal napadnúť. Súd však Ajku vo všetkých bodoch zbavil obvinenia a naďalej zostala opatrovníkom dcérky s tým, že otec ju mohol pravidelne navštevovať.

Prekvapujúci rozsudok

Pred rokom prvostupňový súd rozhodol o tom, že dieťa bude zverené priamo do rúk otca, ktorý je z Prešova. Až nedávno odvolací súd rozsudok zmenil a poslal Alexiu (11) na pol roka do krízového cetra. Následne sa jej opatrovníkom má stať od júla otec. Mama je z rozhodnutia zúfalá. „Nikdy nežila s nikým iným, len s nami, a teraz bude kdesi so štrnásťročnými chlapcami. Donedávna staronová manželka Alexiinho otca na ňu nadávala, teraz s ňou má žiť. V roku 2012 som ho poslala preč z domu, lebo bol agresívny a zadlžoval sa, pričom ja som mala hypotéku, ktorú som musela splácať a on bol bez prostriedkov. Už vtedy sa mi vyhrážal, že mi bude strpčovať život. Plní to. Žiaľ, teraz na to dopláca naša dcéra,” vraví zničená mama dievčatka Ajka (44) s tým, že toto nie je jediný súdny spor, ktorý majú.

Mamu hodil o stenu

„Všetky spory som pri rovnakom sudcovi prehrala. Míňam peniaze na právnikov a pritom sa ona s otcom vôbec nechce stretávať, aj keď za ňou chodil a teraz sa snaží, aby som mu zaplatila 100-tisíc českých korún za náklady, ktoré mal s tým, že musel za dcérou cestovať do Čiech. Podával na mňa množstvo trestných oznámení,” podotkla nešťastná žena, ktorá má ťažké srdce aj na sociálku. „Najväčšiu vinu kladiem im, že toto vôbec dopustili. Ale na to, aby mohol odviezť dcéru na Slovensko potrebuje môj súhlas, ktorý mu nedám. Alebo schválenie súdom. Lebo rozhodnutie českého súdu platí len na území Českej republiky.

Takže zatiaľ by si dieťa na Slovensko odviezť nemohol i keby zverenie do jeho výchovy začalo platiť už zajtra,“ vraví Alexiina mama, ktorá podala aj ústavnú sťažnosť a verí, že na Ústavnom súde v Čechách sa jej ešte rozhodnutie podarí zvrátiť. „Keď väčšinou prišiel pred dvere, tak som sa vždy rozplakala, pretože som sa ho bála. Pretože raz, keď som mala asi 6 alebo 7 rokov, chcela som, aby so mnou v posteli spala mamina, ale on to nechcel. Takže maminu vzal za hlavu a hodil ju o stenu a ja som to videla na vlastné oči,“ odpovedala Alexia na otázku ohľadom vzťahu s otcom pre český portál blesk.cz.

Zákaz kontaktu

Hoci nešťastnej matke, ako i súrodencom a starej mame, zvieralo srdce, dievčatko museli odovzdať do ústavu. „Nesúhlasila som s odovzdaním Alexie do krízového centra, ale s asistovanými kontaktmi Alexie s otcom v krízovom centre za prítomnosti odborníkov. Tak to bolo aj v návrhu rozsudku,“ hovorí Ajka. Lúčenie s milovanou Alexiou sprevádzalo množstvo sĺz. „Od stredy večera triedime výkresy a fotky. Mám možnosť navštíviť dcéru v pondelok a potom až o nejakých 20 dní. Robíme jej album z triedy a s rodinou.

Nemá možnosť komunikovať mailom ani mobilom, tak aby mala pamiatku. Najťažšie to prežívam ja a najmladšia trojročná dcéra, s ktorou mali veľmi blízky vzťah. Stále sa na Alexiu pýta,“ vraví so smútkom v hlase mama školáčky, ktorá prvú noc po odovzdaní dcérky celú preplakala. „V stredu jej volala babka. Ja mám zákaz sa kontaktovať,” ozrejmila mama. Nový Čas sa pokúšal spojiť aj s otcom dievčatka. Služobný telefón nám zdvihol muž, ktorý sa ale nepredstavil svojím menom, ale postom v spoločnosti a stručne sa vyjadril: „Prepáčte, ale nekomunikujeme s médiami.“

Nadežda z Bratislavy je už takmer rok nezvestná: Manžel tvrdo kritizuje políciu

Spor najviac poškodzuje dieťa

Andrea Cisárová, riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Matke odporúčam využiť všetky zákonné možnosti, ktoré zostali. Naše centrum však nemôže spochybňovať právoplatné rozhodnutie zahraničného súdu. Je možné pozvať obidvoch rodičov na našu pôdu a pokúsiť sa dosiahnuť, aby spolu našli nejaké rozumné riešenie, lebo tento spor najviac poškodzuje dieťa.