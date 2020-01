Nadežda z Bratislavy je už takmer rok nezvestná: Manžel tvrdo kritizuje políciu

Bude to rok, čo márne, no s nádejou čakajú! Ľuboš Ondejka (40) s jeho tromi deťmi majú po Vianociach smutné tváre. Chýba im mama a ani darčeky im žiaľ zo srdca nevyhnali.

Nadežda (40) z ničoho nič odišla 14. januára 2019 zo spoločného domu v Rusovciach a odvtedy o nej nie sú žiadne informácie. Jej manžel nerezignoval ani po dlhom čase a stále sa snaží pátrať na vlastnú päsť. Lenže oveľa ťažšie ako hľadanie ženy sú momenty, keď musí odpovedať na otázky ratolestí, kedy a či sa mama vráti domov.

Väčšina ľudí sa po oslavách Nového roka vrátila do práce, odkiaľ sa vracajú za rodinou a spoločne trávia príjemné večery. Inak je to v rodine trojnásobného otca Ľuboša Ondejku z Bratislavy, ktorý túži len po tom, aby sa mu nezvestná manželka Nadežda vrátila domov. Vianoce prežili v spoločnosti rodiny, aby deti trochu zabudli na útrapy. „Na sviatky sme boli s mojimi rodičmi aj so svokrovcami, no deti by si darčeky užili viac v spoločnosti maminy,“ prezradil zronený muž, ktorý Silvestra strávil s deťmi sám.

Zúfalý. „Moja manželka je nahodená v systéme nezvestných osôb. Síce sa urobilo kopec papierových úkonov, ale pokazilo sa to v začiatkoch,“ uvažuje muž, ktorému dochádzajú možnosti, na koho by sa obrátil. Spolupracuje s dobrovoľnými pátračmi, ktorí mu pomáhajú hľadať. „Neviem, ktorým smerom sa mám ubrať. Zvažujem, čo ešte môžem urobiť pre to, aby sa Naďka našla,“ prezradil Ľuboš, podľa ktorého nie je vylúčené ani to, že jeho manželka je niekde v zahraničí.

Polícia podľa jeho slov vykonala jedno oficiálne pátranie, zvyšné už potom organizoval na vlastnú päsť. „Všetko to zvládam len vďaka rodine a dobrým ľuďom, ktorí mi pomáhajú. Dokonca sa mi vďaka nim podarilo umiestniť malú do jasličiek,“ dodáva otec, ktorý stále verí, že sa s manželkou opäť stretne. Nový Čas kontaktoval políciu, ako sa vyvíja pátrianie. „Naďalej prebieha,“ uzavrela policajná hovorkyňa Veronika Slámková.