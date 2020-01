Harry a Meghan sa vzdávajú kráľovskej rodiny: Ako reagovala samotná kráľovná?

Ich blízki majú pocit zrady! Svet obletela správa, že princ Harry (35) a vojvodkyňa Meghan (38) sa vzdávajú svojich povinností v kráľovskej rodine a chcú vychovávať svojho syna mimo paláca v Severnej Amerike. Kráľovná Alžbeta (93), ktorej to vopred neoznámili, je hlboko sklamaná.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Princ Harry a vojvodkyňa Meghan trávili sviatky so svojím osemmesačným synom Archiem v Kanade, kde aspoň na chvíľu ušli pred povinnosťami kráľovského dvora. Očividne sa im tam veľmi páčilo. Po návrate sa išli osobne poďakovať za pohostinnosť na kanadský konzulát v Londýne. Spojili to aj s obrovským prekvapením. Oficiálne totiž oznámili, že sa plánujú stiahnuť z kráľovského dvora a vzdávajú sa všetkých benefitov aj povinností.

Kráľovná vyjadrila hlboké sklamanie z tohto rozhodnutia. Napriek tomu, že už predtým naznačovali túžbu stiahnuť sa z dohľadu médií a verejnosti, toto vyhlásenie bolo šokujúce pre všetkých - aj pre samotnú kráľovskú rodinu. „Pre kráľovnú je to rana pod pás, nezaslúži si, aby sa s ňou zaobchádzalo týmto spôsobom. Je to neférové konanie. Rodina však chápe, že sa chcú vydať inou cestou a je ochotná pomôcť. Je však veľmi sklamaná,“ uviedol zdroj blízky kráľovskej rodine. Niektorí blízki poradcovia si však nekládli servítku pred ústa. „Je to bodnutie do chrbta,“ citoval ich The Sun.

Aj podľa kráľovského korešpondenta BBC bol dvor z tohto rozhodnutia úplne vynechaný. Diskusie o ich budúcnosti sa síce začali, no boli vo veľmi počiatočnom štádiu.Vraj sa tak rozhodli po mnohých mesiacoch zvažovania. Dvojica plánuje spoločne tráviť nejaký čas v Severnej Amerike a nejaký čas v Británii, pričom by čas v zámorí mal značne prevažovať. Ponechali si preto chalupu Frogmore, ktorá je i v súčasnosti ich oficiálnym domovom.

Chcú svojho syna Archieho vychovávať v súkromí. Šepká sa, že by mohol dostať kanadské občianstvo. Toto rozhodnutie u verejnosti vyvoláva mnohé otázky týkajúce sa finančnej závislosti. Ako členovia kráľovskej rodiny boli platení z daní občanov, teraz sa však týchto peňazí vzdávajú. Stále však potrebujú ochranku, ktorá je zabezpečovaná Metropolitnou políciou, financovanou daňovými poplatníkmi. Harry a Meghan si chcú na seba zarábať sami. Plánujú založiť ekologickú charitu ako pokračovanie ich doterajšej dobročinnej činnosti.

Oficiálne vyhlásenie vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu

„Po mesiacoch úvah sme sa rozhodli tento rok prijať novú progresívnu úlohu. Chceme sa stiahnuť z pozícií vyššie postavených členov kráľovskej rodiny a snažiť sa o finančnú nezávislosť, pričom budeme stále podporovať jej veličenstvo. Plánujeme vyvážiť náš čas medzi Spojeným kráľovstvom a Severnou Amerikou a naďalej ctiť korunu. Táto geografická rovnováha nám umožní vychovať nášho syna s láskou k tradíciám a zároveň poskytne našej rodine priestor na vlastný život a rozvíjanie charitatívnej činnosti. V pravý čas sa podelíme o všetky podrobnosti v spolupráci s kráľovnou, princom z Walesu a vojvodom z Cambridgea. Ďakujeme za podporu. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu.“