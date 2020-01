Harry a Meghan rozvrátili britskú kráľovskú rodinu: Fotky z Londýna ako dôkaz

Londýnske múzeum Madame Tussauds vo štvrtok zo súboru britskej kráľovskej rodiny odstránilo voskové figuríny princa Harryho (35) a jeho manželky Meghan (38). Reagovalo tak na stredajšie oznámenie páru, že sa vzdá úlohy v kráľovskej rodine.

Múzeum zatiaľ neoznámilo, ako s oboma figurínami naloží. Informoval o tom denník The Washington Post. Figuríny vojvodu a vojvodkyne zo Sussexu múzeum zaradilo do zbierky po svadbe princa Harryho a americkej herečky Meghan Markle v máji 2018. Po stredajšom vyjadrení dvojice sa ich však rozhodlo odobrať z kolekcie kráľovskej rodiny.

Harryho starší brat, princ William, so svojou manželkou Kate po boku kráľovnej Alžbety II. a jej manžela, princa Philipa, naopak zostanú. Manažér presláveného múzea Steve Davies rozhodnutie inštitúcie komentoval v rozhovore so serverom Independent nasledovne: "Spolu so zvyškom sveta reagujeme na prekvapujúcu správu, že vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa vzdajú roly v kráľovskej rodine." Williamovej manželke Kate múzeum poprialo všetko najlepšie, pretože tá vo štvrtok oslavuje 38. narodeniny.