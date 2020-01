Brutálny útok na hasiča Adriána: 17-ročný Dominik ostáva za mrežami, jeho rodičia prosia o odpustenie

Môže si spytovať svedomie. Dominik (17) z Kokavy nad Rimavicou (okr. Poltár), ktorý podľa polície počas novoročných osláv napadol hasiča Adriána (38), bude čakať na súdne pojednávanie za mrežami.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Mladík je obvinený pre zločin ublíženia na zdraví a prečin výtržníctva, proti rozhodnutiu súdu sa odvolal. Brutálne zbitý hasič má dolámané všetky kosti na tvári a musel podstúpiť niekoľkohodinovú operáciu. V Kokave nad Rimavicou vládne po útoku na otca dvoch malých detí, ku ktorému došlo na Nový rok dve hodiny po polnoci, napätá atmosféra. Polícia z neho v sobotu obvinila iba 17-ročného Dominika a zobrala ho do väzby.

V pondelok rozhodoval sudca, či mladík ostane za mrežami, alebo bude čakať na súdne pojednávanie na slobode. Napokon zostane vo väzbe, pretože by mohol pokračovať v páchaní trestnej činnosti. Proti rozhodnutiu okresného súdu sa však odvolal, a tak bude ďalej rozhodovať banskobystrický krajský súd.

„Želám si, aby dostal spravodlivý trest za to, čo spáchal. Dúfam, že Adrián sa zo zranení dostane čo najskôr. Bude to však určite trvať dlho. Povedali nám, že to môže byť aj pol roka. Veď má dolámané všetky kosti na tvári, museli ho operovať vyše 4 hodiny,“ prezradila Sandra, družka dobitého hasiča.

Rodina útočníka sa chce blízkym zbitého hasiča ospravedlniť. „Veľmi nás mrzí, čo sa stalo. Chlapec všetko ľutuje. Snažil sa ochrániť dievčatá, chcel ho len odstrčiť. Nechtiac ho trafil do tváre fľašou, ktorú mal v ruke,“ povedal Dominikov otec Dušan. K brutálnemu útoku došlo v čase, keď išiel hasič partii popriať šťastný nový rok. Spoločnosť mu robila aj švagriná. Podľa polície mladík Adriánovi spôsobil otras mozgu, vybil niekoľko zubov a zlomil nos a kosti na tvári.