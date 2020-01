Svitko si pred druhou etapou sype popol na hlavu: Mám strach!

Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko má za sebou úvodnú etapu na 42. ročníku Rely Dakar. V nedeľu ho v cieli klasifikovali na konci druhej desiatky štartového poľa so stratou 20 minút a sedem sekúnd na na víťazného Austrálčana Tobyho Prica.

Toto podujatie sa premiérovo v histórii koná na Blízkom východe. Už 37-ročný Žaškovčan si hneď po úvodných kilometroch v saudskoarabskej púšti uvedomil, že to bude náročnejšie ako predpokladal. "Zistil som, že to, čo som trénoval v novembri a decembri, mi príliš nepomohlo, pretože táto trať je veľmi rýchla. Je tu dosť piesku, boli aj menšie duny a hlavne veľa kameňov, čo je dosť nebezpečné," uviedol Svitko prostredníctvom videa vo svojom blogu.

Predchádzajúcich jedenásť ročníkov slávneho podujatia sa konalo v Južnej Amerike. Premiestnenie pretekov na iný kontinent prinieslo so sebou aj niekoľko zvláštností. "Jazdí sa tu vo vysokých rýchlostiach, nie je to nič technické, takže trošku sa musím zžiť s touto traťou. Je to úplne iné navigovanie ako bolo v Južnej Amerike, keďže tu sa nachádza strašne veľa paralelných ciest vedľa seba. Navigácia je fakt veľmi ťažká. Klobúk dole pred chlapcami, ktorí išli medzi prvými a zvládli to," dodal Svitko, ktorého najlepší výsledok na Dakare je 2. miesto z roku 2016. Na konte má aj dve piate miesta v edíciách 2012 a 2015.

Aktuálny ročník už v pondelok pokračuje ďalšou etapou dlhou 367 km medzi mestami Al Wajh a Neom. Slovenský reprezentant dúfa, že jeho pôsobenie bude mať stúpajúcu tendenciu. "Predo mnou je druhá etapa. Dúfam, že sa s tou rýchlosťou trošku skamarátim, pretože trošku mám strach," poznamenal Štefan Svitko.