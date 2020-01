Mamička († 20) vyšla zo záchoda a sťažovala sa na bolesť: Nečakaná smrť 3 týždne po pôrode

„Vyšla zo záchodu a sťažovala sa na bolesť hrudníka,“ povedal médiám zdrvený Matt Cullen (20) z britského Kentu.

Týmito slovami začal opis udalosti, ktorá mu zobrala manželku, lásku a matku jeho dvoch detí v jednej osobe. Jeho priateľka Jasmine († 20), totiž zomierala pred jeho očami v obývačke. „Povedal som jej, aby si sadla, chcela aby som privolal sanitku,“ pokračoval. Záchranári podľa jeho slov prišli rýchlo, no po ich príchode upadla mladá mamička do bezvedomia. „Bolo ich tu 8, všetci spolupracovali a dávali jej prvú pomoc.“ Podľa portálu denníka Mirror však oživovanie nebolo úspešné. Keď sa mladá žena nepreberala, urýchlene ju odviezli do nemocnice, kde po pár hodinách na prístrojoch svoj boj prehrala. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Mal som na tento rok veľké plány. Chcel som ju požiadať o ruku a zobrať nás všetkých na dovolenku. Nikdy na žiadnej nebola,“ prezradil užialený muž. Povedal tiež, že jeho láska, s ktorou sa spoznali ešte ako 15-roční tínedžeri, zomrela kvôli krvnej zrazenine, ktorá sa jej vytvorila v pľúcach. Mamička syna Storma (21 mesiacov) a dcérky Callie Grace (3 týždne) tak nemala veľké šance na prežitie. Náhla smrť mamičky († 26) po pôrode, nešťastný dedko si vylial srdce: Jeho sľub do neba láme srdce

Matt na internete založil zbierku, ktorá mu má pomôcť s nákladmi na poslednú rozlúčku s jeho láskou. Samého ho vraj úprimne prekvapila reakcia okolia, ktoré vyzbieralo za pár hodín niekoľko tisíc libier. Náhla smrť mladej ženy totiž zasiahla srdcia nielen jej rodiny a známych ale celého mestečka, v ktorom mladá rodinka žila.