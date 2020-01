Bendík sa už nevie dočkať: Čaká ho nebezpečný zjazd v Kitzbühele

Má natrénované, chce to ale ukázať na svahoch. Jeden z posledných slovenských alpských lyžiarov v rýchlostných disciplínach Martin Bendík (26) sa už nevie dočkať slávneho zjazdu v rakúskom Kitzbühele (25. januára). Zjazdovka Streif budí rešpekt a v ochraných sieťach skončili s vážnymi zraneniami viaceré zjazdárske esá!

Bendík, ktorý do tejto sezóny vstúpil s veľkými ambíciami, začal s prípravou na snehu ešte v v auguste. „Od polovice augusta do polovice septembra sme boli v Čile. Jazdil som tam na skvelých zjazdovkách a chcel som sa zúčastniť aj na pretekoch Juhoamerického pohára. Bohužiaľ, pre problémy so snehom ho posunuli o mesiac. Aj tak to bola výborná príprava. Predchádzali jej však tvrdé kondičné tréningy. Na spestrenie som vyšiel na sedem tatranských štítov. Bol som aj na Gerlachu a Rysy s Kôprovským štítom som absolvoval za jeden deň,“ prezradil Bendík pre Nový Čas.

Zlomená noha poslúcha

Jeho predchádzajúce sezóny boli poznačené zraneniami. Najvážnejším bola zlomená noha. „Už je úplne v poriadku. Ako ukázali testy, je dokonca ešte silnejšia ako tá zdravá. Myslím si, že aj psychika po zranení je už v poriadku a možno ešte viac silná ako pred pádom. Pomáha nám aj nový športový konzultant Jan Hudec, bronzový medailista z olympiády v Soči, ktorý teraz žije v Kanade,“ pokračoval Bendík, ktorý v závere roka zbieral FIS body vo Val Gardene. „V zjazde som skončil na 13. mieste a v super-G som bol 21. Tiež som absolvoval Európsky pohár v talianskom stredisku Santa Caterina, kde mi tesne ušli body o 0,35 sekundy,“ vysvetlil slovenský zjazdár, ktorý v sobotu odcestoval na zjazdárske trate do Soldenu a v utorok ho čaká Európsky pohár vo Wengene.

Teší sa na Streif

A čo je jeho najväčšia výzva v tejto sezóne? „Všetko, každé preteky, každý tréning. Do konca roka to boli zjazd vo Val Gardene a niekoľko kôl Európskeho pohára. No a v tomto roku zjazd na povestnej zjazdovke v Kitzbühele. Zjazdár Aksel Lund Svindal o nej povedal, že sa prvýkrát naozaj bál, ale na druhú jazdu sa už tešil. Tak uvidím, ako to dopadne u mňa,“ vysvetlil Martin a pokračoval: „ Konkurencia v mužskom zjazde a super-G je v súčasnosti veľmi vyrovnaná. Chcem sa udržať do 80. miesta a v niektorých pretekoch prelomiť tridsiatku. Vrcholom a zároveň prekvapením tejto sezóny však asi budú preteky v Číne. Vždy dva roky pred olympiádou sa testuje olympijská zjazdovka, tak som veľmi zvedavý, a určite nielen ja, čo Číňania pripravia 15. februára v Janqingu.“