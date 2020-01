Vlhová sa od rána cítila skvelo, vyhrať v Záhrebe bol jej sen

Prvý ženský slalom Svetového pohára v novom roku 2020 má slovenskú víťazku. Petra Vlhová v chorvátskom Záhrebe triumfovala v súčte oboch kôl s náskokom 1,31 sekundy pred svojou veľkou rivalkou Mikaelou Shiffrinovou. Tretia skončila s odstupom priepastných 3,49 s na slovenskú víťazku Rakúšanka Katharina Liensbergerová.

"Ani neviem, čo mám povedať. Dnes so msa cítila veľmi dobre. Konečne sa mi podarili dve jazdy bez väčších chýb. Je to pre mňa veľmi dôležité, pretože dosť často som bola druhá a dnes som konečne vyhrala. Tento triumf venujem servismanovi Gigimu (Pierluigi Parravicini, pozn.), ktorý sa v predchádzajúcich dňoch zranil. V druhom kole som šla ešte rýchlejšie ako v prvom, lebo Mika zajazdila tiež veľmi dobre. Mám z dneška veľkú radosť," povedala Petra Vlhová v cieli do mikrofónu organizátorov.

"Pocity sú úžasné, konečne som zdolala Mikaelu a zvíťazila. Mnoho ľudí neverilo, že je možné ju zdolať, ale mne sa to podarilo. Od rána som sa cítila skvelo a obe jazdy som šla naplno. Aj pred druhým kolom som sa sústredila sama na seba a náskok ešte zvýšila. Teší ma, že som uspela pred množstvo slovenských fanúšikov aj celej mojej rodiny. Vždy bol môj sen vyhrať v Záhrebe, korunku snežnej kráľovnej som ešte nemala. Obetovala som dosť vecí a vložila do toho maximum a vyšlo to," povedala o čosi neskôr do mikrofónu RTVS.

Petra Vlhová v Záhrebe dovŕšila tridsiatku pódiových umiestnení v pretekoch Svetového pohára v kariére. Doteraz nazbierala 11 víťazstiev, jedenásť druhých a osem tretí miest. Rovnako dosiahla šieste víťazstvo v slalome a celkovo dvadsiate pódium v najtočivejšej disciplíne. V Záhrebe bola 24-ročná Liptáčka predtým dvakrát druhá - v januári 2017 za krajankou Veronikou Velez Zuzulovou, o dva roky neskôr za Shiffrinovou. Petra Vlhová v sobotu dosiahla jedenáste víťazstvo v jedenástom dejisku Svetového pohára a stále platí, že nikde nevyhrala dvakrát.