Z Ibrahimoviča srší sebavedomie: Bol o mňa väčší záujem ako pred desiatimi rokmi

Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič si vo veku 38 rokov stále chce dokázať, že je schopný konkurovať hráčom v najlepších európskych súťažiach.

Po dvoch sezónach strávených v zámorskej Major League Soccer vo farbách Los Angeles Galaxy sa rozhodol prijať výzvu v podobe angažmánu v AC Miláno a chce nadviazať na úspešné pôsobenie v talianskej Serie A z minulosti.

Rodák z Malmö podpísal s "rossoneri" kontrakt na šesť mesiacov s opciou na celú sezónu 2020/21. "Počas nasledujúceho polroka uvidíme, či som vo forme a či dokážem predvádzať potrebné výkony. Na druhej strane, neprišiel som do Milána len preto, aby som tu bol. To ma nezaujíma. Pre mňa je výzvou, aby som ukazoval maximálnu úroveň svojej výkonnosti. To ma napĺňa potrebným adrenalínom," vyhlásil Ibrahimovič po piatkovom oficiálnom predstavení v staronovom pôsobisku.

Niet sa čomu čudovať, veď v MLS nastrieľal v 58 zápasoch 53 gólov a na ďalších 15 prihral. "Nevidel som veľa hráčov v 38 rokoch, aby sa vracali do takého klubu. Myslím si, že keď ma podpísali, tak mi veria. Je to pre mňa skúška, či robím správnu vec. Zaujímavé je, že bol o mňa väčší záujem, ako keď som mal o desať rokov menej," hovoril "Ibra".Stodeväťdesiatpäť centimetrov vysoký útočník si bude obliekať dres Milánčanov s číslom 21 a na San Sire by mohol absolvovať debut už v pondelňajšom zápase proti Sampdorii Janov.dodal.

Ibrahimovič zažil v minulosti na severe Talianska úspešné obdobie. V roku 2011 pomohol AC k zatiaľ poslednému titulu v Serie A. Vo všetkých súťažiach odohral za "červeno-čiernych" 85 duelov s bilanciou 56 gólov a 24 asistencií. V rokoch 2006-2009 nastupoval aj v drese mestského rivala - Interu Miláno. V Európe hájil aj farby Malmö FF, Ajaxu Amsterdam, Juventusu Turín, FC Barcelona, Paríža St. Germain a Manchestru United.