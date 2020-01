Tento chlapík si žije ako kráľ: Uvidíte, koho má po svojom boku, pochopíte

Monogamia nie je nič pre neho! Zoznámte sa s mužom, ktorý si život užíva po boku dvoch mladých žien.

O milostnom trojuholníku Stephena Boldena (26) z USA porozprávala médiám jeho priateľka Priscilla Soares, ktorá na vzťah s ďalšou ženou pristúpila.

Priscilla začala randiť s cestovateľom a vloggerom Stephenom v marci 2017. Ten však nikdy neveril v monogamiu a vždy hľadal fyzický kontakt s viacerými ženami súčasne. Priscilla to akceptovala a vo februári 2019 "zobrali do partie" Pamelu, s ktorou odvtedy žijú a spoločne cestujú po svete, píše thesun.co.uk.

Hoci frajerka Stephena pochádza z katolíckeho prostredia a jej predstavy o vzťahu boli striktne monogamné s tým, že si spolu s partnerom založia rodinu, realita je dnes iná. Prispôsobila sa vízii svojho partnera, ktorý jej otvorene hovoril o sexuálnych túžbach a zážitkoch s rôznymi ženami.

Keďže Pamela začala postupne priťahovať oboch sexuálne ale aj psychicky, rozhodli sa, že budú žiť v trojici. Obaja tvrdia, že novovytvorený vzťah im všetkým poskytuje väčšiu finančnú stabilitu, tvorivejšie nápady a väčšiu zábavu. "Nie sme si istí, či existuje niečo také ako sa zamilovať. Ľudia hovoria, že „milujú“ ľudí, no v skutočnosti sú súčasťou toxických a nefungujúcich vzťahov. Veríme, že láska je voľba. Sú to dvere, ktoré sa rozhodneme otvoriť, nie niečo, do čoho spadneme," tvrdí Stephen.