Žena, ktorá žije so štyrmi partnermi, zistila, že je tehotná: Kto bude otcom, vás prekvapí

Žena, ktorá žije so štyrmi partnermi, ostala z jedným z nich tehotná. Dieťa plánujú vychovávať všetci spolu - ako veľká rodina.

Tory Ojedaová (20) z Jackonville v americkom štáte Florida spoznala prvého zo svojich partnerov, Marca (18), na strednej škole, o dva mesiace neskôr sa dala dokopy aj s Travisom (23). S Travisom sa v lete dokonca zasnúbila. No takisto si našla aj ďalších dvoch priateľov, Ethana (22) a Christophera (22). Pred siedmymi mesiacmi zistila, že s posledným menovaným, Chrisom, čaká dieťa.

Napriek tomu, že Tory je v otvorenom vzťahu, v súčasnosti je jediná, ktorá má viacerých partnerov. Hovorí však, že svojich frajerov podporuje, aby si našli aj iné ženy, ak si to želajú. „Úprimne povedané, bola by som rada, keby si niekto našiel druhého partnera. Rozdelenie času a zisťovanie rozvrhu medzi všetkými piatimi ľuďmi a zabezpečenie toho, aby sa všetci cítili ´zahrnutí´, je to trochu ťažké. Nechcem byť jedinou ženou vo vzťahu. Bolo by pekné, kebyže sa to zmení," povedala pre dailymail.co.uk.

Všetci majú vlastné spálne, ale jej partneri si každú noc vymieňajú v jej posteli miesta, aby mali rovnakú šancu stráviť noc s Tory. Pokiaľ ide o otázku žiarlivosti, aj v tom majú jasno. „Existuje niekoľko zdravých spôsobov, ako sa s tým vysporiadať. Predovšetkým sa rozprávame,“ povedal Ethan. „Vždy bude niečo ako malé chvíľky žiarlivosti, vyžaduje to istú mieru zdržanlivosti a treba sa uvoľniť," dodal Travis.

Pred siedmimi mesiacmi Tory zistila, že je tehotná s dievčatkom, ktoré vo februári príde na svet do dosť nekonvenčnej rodiny. „Chris je biologický otec. Vieme to len vďaka načasovaniu, kedy bol približný dátum počatia. Boli sme vtedy spolu na dovolenke,“ vysvetlila Tory. Dieťa budeme vychovávať všetci spolu, takže otec je každý. Všetci sme veľmi, veľmi nadšení," nechala sa počuť.

„Je to určite trochu zaujímavé. Vyrastal som s myšlienkou - jeden otec, jedna mama. Ale my, oteckovia, sa veľmi podporujeme a sme niečo ako tím," dodal biologický otec Chris. Na záver doplnil, že s ostatnými partermi už teraz žartujú o tom momente, keď bude Tory dcére hovoriť, že sa má ísť spýtať na dovolenie svojho otca.