Slováci vzdorovali Kanade len jednu tretinu: Na šampionáte končia po ďalšom výprasku

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov podľa očakávania podľahla favorizovanému výberu Kanady 1:6 vo štvrtkovom štvrťfinálovom súboji na majstrovstvách sveta juniorov v Česku.

Zverenci trénera Róberta Petrovického na turnaji absolvovali spolu päť stretnutí s bilanciou 1 víťazstvo a 4 prehry, v celkovom hodnotení obsadili ôsmu priečku. Pozitívom účinkovania Slovákov na podujatí je skutočnosť, že sa opäť prebojovali do štvrťfinále, zatiaľ naposledy na MSJ bojovali o záchranu ešte v sezóne 2012/2013.

Úvod štvrtkového duelu poznačil faul kanadského útočníka Nolana Foota, ktorý za napadnutie hlavy a krku dostal trest na päť minút plus do konca zápasu. Slováci mali počas dlhej presilovke šancu na prvý gól, ale brankár Joel Hofer si udržal čisté konto. Jediný úspešný zásah prvej tretiny dosiahol v 7. min Barrett Hayton, ktorý úplne voľný pre gólmanom Samuelom Hlavajom presne zakončil po prihrávke od Alexisa Lafreniera. Kanaďania mali v prvej dvadsadsaťminútovke viac z hry, no ďalšie góly pridali až v druhej časti. V 22. min zvýšil na 2:0 Connor McMichael, po ňom sa do streleckej listiny zapísali aj Jacob Bernard-Docker, Liam Foudy a v presilovke aj Lafreniere. Keď na začiatku III. tretiny upravil Hayton na 6:0, Hlavaja v slovenskej bránke nahradil Samuel Vyletelka. Slovenský výber sa gólu dočkal v 47. min, keď Kristián Kováčik vysunul Olivera Okuliara a ten strelou z ľavého kruhu prestrelil Hofera. Záver stretnutia poznačila šarvátka, výsledkom ktorej boli po dvaja vylúčení hráči na oboch stranách na štyri minúty.

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v Česku - štvrtok - štvrťfinále

Kanada - Slovensko 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

Góly: 7. Hayton (Lafreniere, Cozens), 22. McMichael (Veleno), 24. Bernard-Docker (Drysdale, Cozens), 30. Foudy (Dellandrea, Drysdale), 31. Lafreniere (Addison, Hayton), 41. Hayton - 47. Okuliar (Kováčik)

Vylúčení: 6:11 na 2 min, navyše: 1. N. Foote 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku - 53. Vitáloš 10 min za napadnutie zozadu, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: MacFarlane (USA), Tscherrig (Švaj.) - Merten (Nem.), Obwegeser (Švaj.)

Zostavy:

Kanada: Hofer - Byram, Bernard-Docker, Smith, McIsaac, Addison, Bahl, Drysdale, Mercer - Lafreniere, Hayton, Foote - Foudy, Veleno, Cozens - McMichael, Dellandrea, Dudas - Byfield, Thomas, Lavoie

Slovensko: Hlavaj (41. Vyletelka) - Vitaloš, Stacha, Mudrák, Kňažko, Dlugoš, Bučko, Česánek, Turan - Faško-Rudáš, Kováčik, Okuliar - Čajkovič, M. Minárik, Džugan - Jendek, Paulíny, Tkáč - Mrázik, J. Minárik, Ďurina