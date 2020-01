Žena sa zobudila so zvláštnym výrazom na tvári: Takéto následky hrozia každému z nás!

Odborníčka na výživu sa jedného dňa zobudila s paralyzovanou polkou tváre. Doktori jej povedali, že to spôsobil stres a ona s tým už nemôže nič urobiť.

Zo začiatku to vyzeralo tak, že prechladla. Danielle Ferguson (29) z Kalifornie sa cítila unavene a letargicky, no nemala teplotu, kašeľ a ani zimnicu, píše LadBible. Tŕpol jej jazyk a bolela ju sánka, akoby ju niekto udrel.

Ďalšie ráno, v auguste 2019, sa zobudila s paralyzovanou celou pravou polovicou tváre. Deň predtým ju ohľadom toho varovala zdravotná sestra. Jej rodičia ju odviezli na pohotovosť, kde jej doktor diagnostikoval Bellovu obrnu a predpísal jej orálne steroidy a antivirotiká. Taktiež pripísal túto chorobu stresu a povedal, že s tým nič neurobí, no Danielle tomu odmietla veriť. Vyskúšala rôzne druhy terapie, od akupunktúry cez hyperbarickú kyslíkovú terapiu až po kraniosakrálnu masáž.

Paralyzovaná tvár ju ovplyvnila aj psychicky. Hanbila sa cudzích ľudí, na druhú stranu si však našla priateľov medzi ďalšími používateľmi Instagramu, ktorí trpia rovnakou diagnózou. To jej zdvihlo sebavedomie a tak sa teraz delí so svojimi 12 000 fanúšikmi na Instagrame o príspevky zo svojho života. Tým zvyšuje povedomie o Bellovej obrne.

"Týždeň pred diagnostikovaním choroby som sa cítila tak, akoby na mňa liezla nádcha. V sobotu som už pociťovala príznaky tohto ochorenia, no nevedela som, čo sa to deje," hovorí Danielle. "Tŕpol mi jazyk a veľmi ma bolela sánka, takmer ako keby ma niekto udrel alebo akoby som si brúsila celú noc zuby. Môj úsmev bol trochu zvláštny, no nebolo to extra viditeľné."

Doktori povedali Danielle, že tento stav mohol byť spôsobený stresom a že možno ešte získa späť silu vo svojich svaloch. "Dialo sa veľa vecí, ale myslela som si, že je to normálne. Necítila som sa prehnane vystresovaná," hovorí. Každopádne, keď sa spätne pozrie na to obdobie, vidí, že niektoré veci trochu preháňala a pracovala príliš tvrdo. Myslí si, že telo jej touto chorobou chcelo povedať, aby spomalila. "Stále sa liečim. Na začiatku som vyskúšala všetko, čo sa dalo, a doktori mi síce tvrdili, že s tým nemôžem nič urobiť, ja som však tomu neverila."

"Každé ráno sa venujem čítaniu motivačnej literatúry a modlitbe. Myslím, že to je to, vďaka čomu som ostala silná aj v tejto situácii. Cítim sa lepšie a všímam si, že do tváre sa mi vracia pohyb. Každopádne, minule som nad tým premýšľala a ak aj paralyzácia nezmizne, neprestanem preto robiť to, čo chcem," hovorí.

Danielle chce ostatným pomôcť a poukázať na to, aby dbali na svoje zdravie. Nejde jej o to byť inšpiráciou pre ostatných. "Som jednoducho sama sebou a do toho, čo robím na Instagrame, ale aj v reálnom živote vkladám svoju dušu. Som Dani, som taká, aká som, a neplánujem sa zmeniť."

Uvedomuje si, že milovaním samej seba sa stará o svoje telo aj dušu. "Nie je to o tom, ako dobre vyzerám, alebo ako vyzerá moja tvár, dôležitá je moja dôvera a láska v seba samú. Počúvajte svoje telo. Povie vám, či sa máte liečiť, či už na úrovni tela, emócií, duchovna alebo psychiky. Verte si a buďte k sebe úprimní. Taktiež dodajte svojmu telu odpočínok, keď to potrebuje. Nie je dôležité, ako tvrdo pracuješ, koľko položiek zo zoznamu vecí, čo máš urobiť, si zvládol, alebo ako vyzerá tvoj dom. Ste najlepší takí, akí ste."