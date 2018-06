Žene sa po pôrode začali robiť vyrážky: Extrémne vzácna alergia, ktorú má na svete len 35 ľudí!

Keď Cherelle Farrugia porodila krásne dievčatko, vedela, že sa jej život navždy zmenil.

Avšak okrem emocionálnych zmien, ktorými si 25-ročná mama prechádzala, jej telo prešlo aj drastickou fyzickou zmenou. Dva mesiace po tom, čo porodila Willow, si Cherelle uvedomila, že ju celé telo svrbí a páli vždy, keď sa osprchuje. Týždne sa snažila zistiť, prečo tá bolesť neustále prichádza.

Najprv vymenila všetky výrobky, o ktorých si myslela, že má na ne alergiu. Keď to nefungovalo, skúšala meniť teplotu vody. Studenú, horúcu, vlažnú a dokonca skúšala vodu rovnakej teploty, ako bolo jej telo. Potom sa skúsila umývať fľaškovou a filtrovanou vodou, skočila do bazénu, kde bola voda chlórovaná, vždy sa to však skončilo bolesťou, ako keby ju popichali včely. Taktiež zmenila sprchovú hlavicu.

Po hľadaní na internete získala podozrenie, že trpí extrémne zriedkavým stavom aquagenic uticaria, ktorú má podľa všetkého len 35 ľudí na celom svete. Tento stav spôsobuje vyrážky a bolesť takmer okamžite po dotyku s vodou bez ohľadu na jej teplotu. Podľa News trvalo Cherelle niekoľko týždňov, kým jej oficiálne diagnostikovali chorobu.

"Chvíľu to trvalo, pretože lekár najprv vôbec nepočul o tejto chorobe a myslel si, že to spôsobuje teplo. Takže diagnózu mi stanovili až po troch mesiacoch," povedala. Mamička mala po narodení Willow popôrodnú depresiu a doktori sa domnievajú, že práve to a nárast hormónov počas tehotenstva, mohli tento stav spôsobiť. Odvtedy sa Cherelle snaží obmedziť sprchovanie na tri minúty. Vyrážky jej zmiznú po 30 alebo 60 minútach a objavia sa po piatich minútach vo vode.

"Vždy sa potom snažím niečím zamestnať, pretože ak si sadnem a začnem nad tým premýšľať, začnem byť nahnevaná. Tak sa hrám so svojou dcérou alebo zoberiem psa na prechádzku, aby som sa rozptýlila," hovorí. Zo začiatku sa snažila sprchovanie úplne obmedziť, no potom sa rozhodla, že sa vyrážkami bude zaoberať. Bojí sa však, že jedného dňa pre ňu bude bolestivé aj pitie vody. "Zatiaľ je to v poriadku, ale čítala som, že niektorí ľudia to nezvládajú a nemôžu piť vodu normálne."

Cherelle premýšľa nad rôznymi spôsobmi, ako zmierniť svrbenie a pálenie, pretože oficiálne neexistuje žiadny liek. Používa aloe vera, čo je podľa nej ironické, keďže obsahuje vodu. Taktiež založila účet na Instagrame, aby verejnosť oboznámila o tomto zriedkavom ochorení.