Akonáhle skončili Vianoce, Slováci nabehli do obchodov: Čo sme ulovili vo výpredajoch!

Skončilo sa predvianočné nákupné šialenstvo, hurá nakupovať znova! Čas tesne po najkrajších sviatkoch je okamihom, keď množstvo obchodov spúšťa masívne výpredaje.

Ľudia sa tak ľahko nechajú omámiť a po niekoľkodňovej prestávke nakupujú znovu. Ktoré veci kúpili, prečo a koľko reálne ušetria?

Poprad - Koncoročná odmena v podobe oblečenia

Eva (43), Bratislava

Na nákupy v centre Popradu sa vybrala aj Eva z hlavného mesta. „Ideme na Oravu silvestrovať a ešte sme sa zastavili v Poprade. Tak som to využila a kúpila si sympatický svetrík s blúzkou za polovičnú cenu. Nebude to vianočný, ale koncoročný darček,“ prezradila.

Tovar: sveter spojený s blúzkou

Pôvodná cena 119 €

Aktuálna cena: 59 €

Rozdiel: 60 €





Banská Bystrica - Zľava na tepláky by potešila

Nicolas (18), Žarnovica

Do nákupného centra v Banskej Bystrici sa v nedeľu vybral študent Nicolas. „Prišiel som po tepláky konkrétnej značky, lebo sa mi páčia. Povianočná zľava na ne nebola. Škoda, lebo by potešila,“ prezradil.

Tovar: tepláky

Pôvodná cena: 119 €

Aktuálna cena: 119 €

Rozdiel: 0 €





Trenčín - Prišiel som po overený kúsok

Karol (75), Skalka nad Váhom

Spokojný Karol v Trenčíne nakúpil výhodnejšie podušky z pamäťovej peny. „Už také máme a sú veľmi dobré, a keď som videl, že sú v zľave, tak som ich išiel ešte kúpiť,“ povedal dôchodca.

Tovar: podušky

Pôvodná cena: 16,99 €

Aktuálna cena: 9,99 €

Rozdiel: 7 €





Nové Zámky - Elektronika sa oplatila

Karol (40), Malá Maňa

Výpredaje vyhnali do obchodov aj ľudí v Nových Zámkoch. V nedeľu doobeda síce boli parkoviská ešte poloprázdne, ale pokojnejší čas využili práve tí, ktorí chceli nakúpiť v pokoji a s menším stresom. „Kúpil som televízor, lebo som sa na to chystal už dlhšie. Teraz mám čas a je tu menej ľudí. Televízor stál pôvodne vyše 800 eur, teraz som zaň zaplatil 550, to sa už oplatí,“ pochvaľuje si Karol (40) z Malej Mane.

Tovar: televízor

Pôvodná cena: 820 €

Aktuálna cena: 550 €

Rozdiel: 270 €





Bratislava - Doprajem si, čo potrebujem

Andrea (50), Bratislava

Vo veľkom nákupnom centre v hlavnom meste sa to taktiež hemžilo ľuďmi, ktorí si prišli uchmatnúť zaujímavé kúsky v lepšej cene. Andrea (50) sa na nákupy vybrala so sestrou Evou (vpravo, 45). „Občas si takto spolu vyjdeme na kávu a nakúpiť, čo treba. Tiež som si kúpila len čo potrebujem, košeľu, pulóver a rifle,“ vysvetlila.

Tovar: rifle

Pôvodná cena: 17,99 €

Aktuálna cena: 6,99 €

Rozdiel: 11 €





Slováci zľavy milujú

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank

Až 90 % z nás pri nákupoch hľadá nejakú formu zľavy, najčastejšie dopravu zadarmo (58 %). Populárne sú, samozrejme, aj ďalšie možnosti, ako urobiť lacnejšie vianočné nákupy a ušetriť tak niečo aj na januárové výpredaje. Každý druhý z nás využíva pri nákupe darčekov letákové zľavy, úspech majú aj vernostné zľavy konkrétnych obchodov (48 %) a zľavové kódy zaslané e-mailom (39 %). A nesporným benefitom, ktorý využíva viac než polovica z nás (58 %), je možnosť nechať si nákupy dopraviť až domov alebo do kancelárie úplne zadarmo.