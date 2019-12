Otrasný pohľad na symboly Vianoc: Stromčeky vyhodili ešte zabalené! Čo sa dá urobiť s nepredanými kusmi?

Obchodníci s vianočnými stromčekmi uštedrili symbolu Vianoc krutú ranu pod pás. Kým mnohí ľudia si tradičnú ozdobu nemôžu ani dovoliť, predajcovia neváhali a nepredané kusy bez ľútosti povyhadzovali. Stromčeky ešte aj s cenovkou skončili za obcami na poľných cestách. Slováci zúria a pýtajú sa, či je toto vôbec možné.

Správanie predajcov tradičného symbolu Vianoc zdvihlo žlč mnohým Slovákom. Nepredané vianočné stromčeky skončili pohodené napríklad za obcami na poľných cestách.

„Národná zoologická záhrada Bojnice už niekoľko rokov prijíma stromčeky, ktoré predajcovia nepredajú v predvianočnom období. Používa ich na kŕmenie alebo na „enreachment“ pre zvieratá, hlavne kopytníky, medvede alebo slony,“ povedal hovorca bojnickej zoo Jaroslav Slašťan.

Podľa jeho slov stačí, aby predajcovia zoo oslovili. „Po dohode s nimi určíme miesto, kam nám stromčeky donesú, ale vieme po ne aj prísť,“ uzavrel Slašťan s tým, že v minulosti ich predajcovia už takto oslovili. Napálení ľudia na sociálnej sieti riešili aj možnosť podania podnetu mužom zákona. Podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Danky Adámikovej sa polícia musí zaoberať každým oznámením.

V Babinej ich odpratali

Okrem takto „na drzovku“ vyhodených kúskov však stromčeky skončili napríklad aj pred skládkou v Trenčianskej Turnej. „Miesto toho, aby tie, čo nepredali, ponúkli lacnejšie, alebo porozdávali tým, čo si to nemôžu dovoliť, tie stromčeky radšej vyhodia,“ prezradil miestny obyvateľ Ondrej. Miestni ostali zaskočení aj v obci Babiná (okr. Zvolen), kde našli kopu stromčekov pred sviatkami aj s cenovkami.

„Pohádzali to tu ešte pred Vianocami. Nepredali, tak to vyhodili rovno za obec,“ tvrdili rozčarovaní dedinčania. Podľa slov starostky obce Jany Gregušovej je však problém so stromčekmi za obcou vyriešený. „Som si to preverila a aj polícii som to nahlasovala, tí sa tým zaoberali. Ukázalo sa, že predajcovia ich tam len dočasne zložili a volala som s vedúcim, že do nedele by to malo byť odpratané. Je to v poriadku, oni to ešte zužitkujú,“ dodala.