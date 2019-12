Dom z Harryho Pottera nemá už dva roky kupcov: Prekliaty samotným Voldemortom?!

Dom z filmovej série Harry Potter a Dary smrti z roku 2010 je na predaj. Manželia Tony a Jane Ranzettovci znížili predajnú cenu z 1 164 648 € na 1 111 976 €, nakoľko kupcov už dva roky nemajú. Je dom skutočne zakliaty?

Fotogaléria 18 fotiek v galérii

Šesťizbový dom nachádzajúci sa v Lavenhame, v anglickom grófstve Suffolk, ktorý sa objavil v siedmej časti série Harry Potter, nemôžu majitelia predať. V tejto časti s názvom Harry Potter a Dary smrti totiž Lord Voldemort zavraždil rodičov mladého čarodejníka.

Pokiaľ ide o takýto historický majetok, záujem o kúpu by mohli mať ľudia, ktorí sú s Potterom silno prepojení. Je pravda, že dvere domu denne prilákajú množstvo návštevníkov, potterovských fanúšikov, avšak nie potencionálnych kupcov. Zaujímavé je aj to, že manželia Ranzettovci nemali zo scén natočených v dome žiadny úžitok, nakoľko filmové štáby nepotrebovali na natáčanie jeho interiér.

Povolenie na natáčanie v dedinke teda udelia len farská rada, a to v čase, keď boli Tony s manželkou Jane a ich rodinou na dovolenke vo Francúzsku. Rodina dokonca netušila, že zábery ich domu budú vo filme skutočne použité. Prišli na to až keď film pozerali. „Spal som pred televíziou, keď ma môj syn Alexander prebudil, lebo som chrápal,“ povedal 58-ročný výkonný riaditeľ NHS. „Ocko, náš dom je na obrazovke,“ povedal mi. Pán Ranzetta sa pozrel na televíziu a bola to pravda. "Na našom dome bolo toľko bizarností,“ dodal.

„Niekedy ľudia klopú alebo zvonia na zvonček. Ak máme čas, povieme im o histórii budovy,“ dodáva.Väčšina potenciálnych kupcov chce odísť do Lavenhamu a žiť pokojný život, ale bývanie v dome je trochu ako v miske so zlatými rybkami.“ Ranzettovcom sa však podarilo vyťažiť slávu svojho domova aspoň tak, že tri izby prenajímajú.