Trpké osudy hercov z komédie S tebou mě baví svět: Trápenie členov expedície YDYKSEB

Vo filmovej komédii S tebou mě baví svět si postavili svoj herecký pomník! Osudy trojice otcov, ich detí a manželiek rozosmievajú divákov už 36 rokov.

Skutočné životy hercov však nie vždy boli také veselé. Najnovšie vyšlo najavo trápenie herca Postráneckého, ktorý zvádza boj so zákernou chorobou.

Václav Postránecký († 75): Zvádzal boj o život!

Veľké trápenie prežíval herec Václav Postránecký, ktorý v legendárnej komédii hral „vtipálka“ Michala. Počas nakrúcania filmu Ten, kdo tě miluje ho začalo trápiť zdravie. Myslel si, že má obyčajnú chrípku. V prestávkach počas nakrúcania si v hoteli vždy ľahol do postele a odpočíval...Napriek tomu pokračoval v nakrúcaní seriálu Krejzovi, čo mu dodávalo silu, ale pre úplnú vyčerpanosť nakoniec s prácou musel skončiť.

Pochudnutého a strhaného ho prepustili z nemocnice domov a priatelia si robili oňho veľkú starosť. „Ako sa mi darí alebo nedarí, vám zatiaľ nemôžem povedať, to sa ešte len uvidí,“ priznal Postránecký pre noviny Blesk. Obetavá manželka a deti prestavali ich dom tak, aby sa zoslabnutý herec mohol po ňom bez problémov pohybovať a mal po ruke všetku potrebnú starostlivosť. Svoj boj o život napokon prehral.

Pavel Nový (70): Po uštipnutí komárom ochrnul

Športovo založený plejboj Pepo, ktorý na bežkách chodil v noci tajne z chaty za svojou manželkou (Zdena Studenková), prežil v skutočnosti svoju smrť! Naozaj, aj sám Nový hovorí, že sa druhýkrát narodil a v tomto prípade nejde o žiadne básnické prirovnanie.

V roku 2007 sa po návrate z dovolenky v Egypte začali uňho prejavovať záhadné zdravotné problémy. Nevládal chodiť, strácal koordináciu pohybov... „Asi tri a pol mesiaca som ležal na ARO a potom týždeň v nemocnici v Motole, kým sa zistilo, čo mi je,“ spomínal na tie hrozné časy. Lekári odhalili, že herec sa nakazil západonílskou horúčkou, ktorú prenášajú komáre. Tento vírus napadá celý nervový systém vrátane mozgu. „Nič ma nebolelo, ale všetko sa so mnou motalo. Bolo to čudné. Mal som menšiu teplotu, ocitol som sa v špitáli a posledné, čo si pamätám, bol rozhovor so psychiatrom. A potom, zhruba za deň a pol som zomrel,“ opísal pre denník Právo. Nového zachránila jeho silná vôľa a dobrá fyzička. Po mesiacoch strávených bezmocne na invalidnom vozíku sa postupne prepracoval k barlám a do dvoch rokov bol opäť fit.