Priaznivci boxu sa majú na čo tešiť: Fury s Wilderom si to opäť rozdajú v ringu

Britský profesionálny boxer Tyson Fury a Američan Deontay Wilder sa opäť stretnú v ringu. Odvetu o titul WBC v superťažkej váhe absolvujú 22. februára v Las Vegas.

V utorok o tom informovali ich promotéri. Prvý súboj 1. decembra 2018 v Los Angeles skončil remízou.

Obaja aktéri už po prvej vzájomnej konfrontácii vyhlásili, že majú záujem o odvetu. "Som šťastný, že sme sa konečne dohodli. Prvý zápas ma presvedčil, že som pripravený si ho zopakovať. Bol to kontroverzný duel, tentoraz to bude jednoznačné, to fanúšikom sľubujem," citovala Wildera agentúra AFP. Tridsaťštyriročný Američan má od zápasu s Furym za sebou dva zápasy, v máji knokautoval v prvom kole krajana Dominica Breazealea a v novembri v 7. kole Luisa Ortiza z Kuby.

Fury si medzitým pripísal tiež dva triumfy, v júni zdolal Nemca Toma Schwarza technickým KO v 2. z dvanástich vypísaných kôl, v septembri zvíťazil nad Švédom Ottom Wallinom jednomyseľným výrokom rozhodcov. "Termín je jasný, bomba odistená. Svet čaká jeden z najočakávanejších zápasov o korunu skutočné šampióna. Pre mňa je to nedokončená práca, Wilder konečne dostane, čo mu patrí," vyhlásil Fury, ktorý má v profiringu bilanciu 29 víťazstiev (20 pred časovým limitom) a remízu s Wilderom. Ten je rovnako bez prehry, v 43 súbojoch sa 42-krát sa tešil z triumfu (41 pred limitom).