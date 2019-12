Mladučká krasokorčuliarka šokovala celý svet: Syndróm vyhorenia alebo puberta?

Krasokorčuliarska sezóna sa sotva rozbehla a už celý svet šokovalo rozhodnutie mladučkej ruskej olympijskej víťazky a svetovej šampiónky Aliny Zagitovovej (17) prerušiť na neurčito kariéru. Reakcie z odborných kruhov sa rôznia, hovoria o vyhorení, ale aj puberte, z ktorej vyrastie.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Syndróm vyhorenia naznačila jej trénerka Eteri Tutberidzeová, ktorá si tiež nevie vysvetliť nevydarený vstup Aliny do novej krasokorčuliarskej sezóny. Celá príprava sa vraj uskutočnila bez problémov. Aj ona ostala v šoku, keď Zagitovová oznámila, že nebude štartovať na ruskom šampionáte. Vyhoreniu nahráva aj fakt, že Alina má 17 a doma zlato z OH i z MS. Vraj čo by ešte chcela, tvrdia niektorí.

Legendárna trénerka Tatiana Tarasovová to zhrnula: „Puberta, to je všetko.“ No Tarasovovej zverenec Alexej Jagudin oponuje: „Alina má absolútne všetky tituly. Je dospelá a môže si robiť, čo chce, viesť svoj život!“ Jevgenij Pľuščenko chápe, že sympatická Ruska ťažko znáša, že mladším krajankám to ide lepšie. „Rastieme aj s pádmi. Ja som tým tiež prešiel,“ odkázal Aline, o ktorú sa už bijú všetky krasokorčuliarske revue.