Srdcervúca spoveď speváčky Simy o sexuálnom zneužívaní: Všetkým obetiam posiela veľavravný odkaz

Našla odvahu vyrozprávať svoj trpký príbeh! S prvým prípadom, keď mal majiteľ modelingovej agentúry Peter Rácz (48) sexuálne zneužívať neplnoleté dievčatá, prišiel Nový Čas už pred dvoma rokmi.

Práve vtedy sa ozvala jedna z jeho obetí, len trinásťročná slečna, ktorá volala po spravodlivosti. Po dvoch rokoch dostáva celá kauza nové dimenzie. Pred pár dňami manželov zatkla polícia v dome v Mojmírovciach a obvinila ich hneď z niekoľkých trestných činov. Najnovšie prehovorila ďalšia obeť zneužívania, populárna speváčka Sima (23).

Sima je na hudobnej scéne niekoľko rokov, šíri okolo seba pozitívnu energiu a rozdáva úsmevy na všetky strany. Pri pohľade na ňu by pritom nikomu ani len na um nezišlo, že blondínka v sebe skrýva obrovskú bolesť a traumu. Umelkyňa sa totiž rozhodla prehovoriť v prípade majiteľa modelingovej agentúry Petra Rácza, ktorý mal aj s manželkou sexuálne využívať maloleté záujemkyne o titul krásy. „Začalo sa to tým, že ma oslovili ako speváčku na svoje kolá miss. K prvému zneužívaniu prišlo v štrnástich rokoch, asi pol roka po tom, čo sme sa spoznali a trvalo to do mojich sedemnástich. A bolo to moje po prvýkrát,“ povedala pre televíziu Markíza Sima a pokračovala: „Celé tie tri roky sa mi vyhrážal, ukázal mi, že má aj zbraň doma. Mali to dokonalé premyslené aj s Martinou, ako manipulovať s 13- až 14-ročnými deťmi. Rodičom som to nepovedala, pretože som sa bála,“ dodala speváčka, ktorá na to obdobie spomína len nerada. „Vždy sa to skončí takto, keď mám o tom rozprávať,“ dodala utrápená blondínka a pred kamerou sa rozplakala.

S pravdou vyšla na svetlo sveta preto, aby dodala odvahu ostatným obetiam. „Verte mi, že ja viem, ako sa cítite. Malo by sa prihlásiť každé jedno dievča, ktoré má rovnakú, alebo podobnú skúsenosť, pretože jedine tak sa to dokáže zastaviť. A jedine tak sa dokážeme dočkať všetky spravodlivosti,“ povedala na záver.

Obete sa pomaly hlásia

Okrem dievčaťa, ktorého trpký príbeh priniesol Nový Čas ešte koncom roka 2017, sa stále vynárajú nové a nové prípady. Na kauze dlhodobo pracovala nielen polícia, ale na vlastnú päsť sa do nej pustila aj redaktorka Markízy Kristína Kövešová. „Ozvali sa mi samy obete. Pracovali sme na tom niekoľko týždňov a Petra s Martinou sme aj sledovali,“ prezradila Novému Času a so smútkom dodala, že dievčat stále pribúda: „Už teraz je to viac ako desať dievčat a stále sa ozývajú nové.“ Ako sa ďalej v reportáži televízie uvádza, manželia Peter a Martina sa už mali k niektorým skutkom priznať. „Vyšetrovateľka vzniesla obvinenie voči dvom osobám za trestné činy sexuálneho zneužívania, ohrozovania mravnej výchovy mládeže a znásilnenia,“ uviedla hovorkyňa nitrianskej krajskej polície Renáta Čuháková. Rácza vzal sudca do väzby.