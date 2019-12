Boj o pódium zmaril Fialkovej zmätok po tretej streľbe! Paulína, čo si to spravila?

Slovenská biatlonistka Paulína Fialková obsadila 10. miesto v sobotňajších stíhacích pretekoch na 10 km v rámci 3. kola pretekov Svetového pohára vo francúzskom Le Grand Bornard. Obsadila tak identickú pozíciu ako v piatkovom šprinte. Za víťaznou Tiril Eckhoffovou z Nórska zaostala o 1:45,8 minúty.

Paulína Fialková štartovala z 10. miesta a mala stratu 49 sekúnd na prvú Nórku Tiril Eckhoffovú. Prvá streľba Paulíne vyšla, narozdiel od viacerých jej súperiek, fantasticky. Zasiahla všetky terče. To jej zabezpečilo priebežnú 5. priečku.

V druhej streľbe mala Paulína prvú chybu a trestný okruh ju posunul na 7. miesto. Predposlednú sériu terčov zvládla opäť bez chyby, no strelnicu nešťastne opustila až na 8. mieste, hoci dostrieľala ako štvrtá. Podľa RTVS musela ísť Paulína do trestného kola, no nie je jasné, či tam šla vlastným omylom, alebo ju tam niekto poslal.

"Zrejme tam išla omylom, nie sme si istí, toto sa nám ešte nestalo" povedala v rozhovore jej trénerka Anna Murínová.

Posledná streľba však Fialkovej nevyšla a opäť chybovala a nasledoval trestný okruh a bola deviata. Nakoniec prišla do cieľa až na 10. mieste.

