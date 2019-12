Rozruch okolo videa Kočnera s Trnkom: Novinári hovoria o vyhrážkach, druhá strana reaguje

Úrad na ochranu osobných údajov SR vyzval viaceré inštitúcie a subjekty na súčinnosť v súvislosti s nahrávkou z kancelárie bývalého generálneho prokurátora. So žiadosťou sa obrátil na Generálnu prokuratúru SR, Ministerstvo vnútra SR, políciu, ale aj server investigace.cz, ktorý nahrávku zverejnil.

Ten vo svojom štvrtkovom stanovisku uvádza, že sa mu úrad vyhráža a žiada prezradenie zdroja pod hrozbou pokuty desať miliónov eur. Takéto tvrdenia úrad dôrazne odmieta.

"Úrad len vyzval na súčinnosť, nielen ich, aby zistil, že ide o pôsobnosť úradu. A ak áno, kto je prevádzkovateľom kamery. Ak bola porušená ochrana osobných údajov, prevádzkovateľ kamery môže dostať pokutu," uviedla pre TASR Tamara Valková z kancelárie úradu.

Zároveň poprela, že sa by sa úrad v tejto súvislosti niekomu nejako vyhrážal. "Ako sa niekto môže vyhrážať zákonom," poznamenala Valková. Zdôraznila, že ide o bežný postup s bežnými otázkami, na ktoré môže aj server odpovedať negatívne. Valková doplnila, že úrad si len takto plní svoju povinnosť, ak by tak neurobil, mohol by byť obviňovaný, že v tejto veci nekoná. Nerozumie, prečo server s úradom nekomunikuje, ale vyjadruje sa cez web. Dodala, že nikto od servera nežiada, aby prezradil svoj zdroj.

Server Investigace.cz vo štvrtok na svojej webovej stránke zverejnil, že od slovenského Úradu na ochranu osobných údajov dostal doporučený list, v ktorom žiada zverejniť identitu zdroja nahrávky i to, koľko ďalších záznamov má k dispozícii.

"O tomto videu sme dlhšiu dobu v rámci redakcie diskutovali, výsledok bol ale jasný. Ide o verejný záujem. A ten je silnejší ako ochrana osobných údajov dvoch ľudí, ktorí sa evidentne pohybujú za čiarou," píše v stanovisku český server. Jedným z nich je Marian Kočner, obžalovaný z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, druhým je Dobroslav Trnka, stíhaný za zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Redakcia ďalej zdôrazňuje, že svoje zdroje chráni a chrániť bude, ako jej to vyplýva aj z európskej legislatívy.

Nahrávku z kancelárie vtedajšieho šéfa slovenskej prokuratúry zverejnil server investigace.cz koncom októbra.