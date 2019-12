Škandalózne video Kočnera s Trnkom má dohru: Novinári zverejnili šokujúci list!

Českému centru pre investigatívnu žurnalistiku (Investigace.cz) vo štvrtok doručili list slovenského Úradu na ochranu osobných údajov.

Úrad zisťuje, od koho Investigace.cz získala videozáznam, na ktorom Marian Kočner s Dobroslavom Trnkom inštalujú skrytú kameru v kancelárii generálneho prokurátora. Informovalo o tom Investigatívne centrum Jána Kuciaka na svojej internetovej stránke.

Úrad sa ďalej pýta, či Investigace.cz získala aj ďalšie záznamy zo skrytej kamery a dožaduje sa poskytnutia všetkých informácií, ktoré s danou vecou súvisia. Investigace.cz aj Investigatívne centrum Jána Kuciaka video zverejnili po dlhej diskusii a zvážení verejného záujmu, ktorý je v tomto prípade silnejší, než ochrana osobných údajov Mariana Kočnera a Dobroslava Trnku. Obe investigatívne centrá zdôrazňujú, že spomínané osoby zašli ďaleko za hranicu zákona a obyčajnej ľudskej slušnosti.

„Svoje zdroje z princípu chránime,“ uviedlo Investigatívne centrum Jána Kuciaka. Dopĺňa tiež, že nejde len o právo dané zákonom a medzinárodnými dohovormi, ku ktorým pristúpila aj Slovenská republika, ale je to predovšetkým ich etická povinnosť. Svoje zdroje nikdy nezradia, bez ohľadu na to, že Úrad na ochranu osobných údajov hrozí Českému centru pre investigatívnu žurnalistiku pokutou do výšky desať miliónov eur práve v deň, keď začal proces s Marianom Kočnerom, obžalovaným z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.