Neviete, čo kúpiť pod vianočný stromček? Toto sú darčekové vychytávky slovenských celebrít

Vianoce sa už nezadržateľne blížia a každý zháňa darčeky pre jednotlivých členov rodiny a priateľov. Ak ste v koncoch, možno vám na inšpiráciu poslúžia tipy od známych tvárí nášho šoubiznisu.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Tie sa exkluzívne s nami podelili o návrhy na darčeky, ktoré preferujú - a pod stromčekom zaručene vedia potešiť.

Dominika Kavaschová (30), herečka Otvoriť galériu Dominika Kavaschová Zdroj: tv markíza

Kurzy varenia - Som zážitkový človek a tiež ma najviac potešia zážitky. Existujú rôzne adrenalínové zážitky alebo jazykové kurzy, kurzy varenia, maľby, čokoľvek, čo človeka posunie ďalej v niečom novom, plus nejaké výlety, a veľmi odporúčam team up. Je to zábava pre dospelých. Najlepšie pre skupinu tri a viac ľudí v Bratislave. Ide o 22 miestností, kde sa v každej musí vyriešiť nejaká úloha, a je to veľká zábava. Mám rada aj vlastnoručne vyrobené darčeky.

Ondrej Kandráč (41), huslista Otvoriť galériu Ondrej Kandráč Zdroj: gt

Fotokniha - Priznám sa, že tipov mám niekoľko. Ja som však zástancom prekvapení a darčekov, ktoré neohúria okázalosťou a prepychom, ale cítiť z nich ľudskosť. Myslím, že možností je mnoho. Isto však poteší fotokniha, pozostávajúca z tých najkrajších momentov, ktoré ste prežili spolu s vašimi blízkymi.

Michaela Kocianová (30), modelka Otvoriť galériu Michaela Kocianová Zdroj: gt

Dovolenka - Mňa by určite potešil nejaký pekný šperk. Takže šperk alebo nejaká dovolenka.

Peter Marcin (53), herec Otvoriť galériu Peter Marcin Zdroj: tv markíza

Wellness - Darujte si zážitok. Výlet, večeru, kurz maľovania, deň vo wellness s masážou.... Je toho množstvo... Ostanú vám spomienky... Len treba trafiť, čo urobí radosť. Napríklad odtučňovacou kúrou by som to neriskoval.